Gemeinde hat PFC-Problem in Ach im Blick

Keine Auffälligkeit bei Trinkwasser in Thierhaupten

Zunehmend öffentlich bekannter wurden in jüngster Vergangenheit die Probleme an der Friedberger Ach (wir berichteten). Bürgermeister Toni Brugger nahm in der Sitzung des Marktgemeinderates Stellung zu den Schwierigkeiten des Gewässers, das durch Thierhaupten fließt. Zum einen habe eine Verletzung des Flussbettes in Kissing vor Jahren zu einem niedrigeren Wasserstand geführt. Das könne Nachteile für Fischer und Triebwerksbesitzer nach sich ziehen, die als Geschädigte rechtliche Ansprüche an die Gemeinde Kissing stellen könnten. Darüber habe man die Betroffenen bereits informiert.

Zum anderen sei mittlerweile der Nachweis der schwer abbaubaren Chemikalie PFC ein großes Thema, weshalb das Landratsamt Augsburg eine Verzehrwarnung für Fische aus der Ach ausgesprochen habe. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden sei die Thierhauptener Verwaltung der möglichen Belastung vor Ort nachgegangen. Umfangreiche Untersuchungen hätten ergeben, dass bisher keine Auffälligkeiten in Grund- und Trinkwasser erkennbar seien. Auch die örtlichen Nebengewässer der Friedberger Ach seien nicht betroffen. Bürgermeister Toni Brugger versicherte: „Wir haben die Dinge im Blick, an uns geht nichts mehr vorbei.“

Mit der Erschließung des neuen Baugebietes im Ortsteil Neukirchen wolle man noch in diesem Jahr nach Möglichkeit in den Verkauf gehen, so Bürgermeister Toni Brugger in der Sitzung des Marktgemeinderats Thierhaupten. Benötigt wird nun ein Name für die neue Straße. Im Mitteilungsblatt hatte die Gemeinde dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen, doch laut Geschäftsleiter Thomas Hübler sind keine Ideen aus der Bürgerschaft eingegangen. Die beiden Neukirchener Gemeinderäte Dieter Tronecker (UB) und Franz Bissinger (CSU) schlugen vor, passend zum Kirschenweg eine Obstsorte für den neuen Straßennamen auszuwählen. Im Gremium einigte man sich auf Schlehenweg – der Vorschlag soll nun von der Verwaltung überprüft werden. (laga)

