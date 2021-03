vor 33 Min.

Geschäfte öffnen am Montag wieder: So ist die Stimmung im Raum Aichach

Plus Wegen Corona-Lockerungen öffnet der Einzelhandel wieder. Was halten die Menschen davon? Wir haben uns in Aichach umgehört - und erfahren: Es gibt auch Zweifel.

Von Katja Neitemeier

Langsam bewegt sich das Wittelsbacher Land aus dem Lockdown. Ab Montag dürfen wieder mehr Einzelhändler öffnen. Zumindest so lange, wie es die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg zulässt. Wir wollten deshalb von Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen: Was halten Sie davon, dass am Montag wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen?

Barbara Wagner aus Kühbach:

Barbara Wagner aus Kühbach ist zwiegespalten. Bild: Katja Neitemeier

"Ich bin da zwiegespalten. Es ist gut für die Geschäftsleute, wenn jetzt wieder Kunden in die Läden dürfen. Ein bisschen Normalität tut gut. Das kann gut funktionieren, wenn die Menschen sich vernünftig verhalten. Ich hoffe, jeder hält sich weiter an die Beschränkungen und es kommt zu keinem dritten Lockdown."

Roman Bauer aus Aichach:

Roman Bauer aus Aichach findet es gut, dass am Montag wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen. Bild: Katja Neitemeier

"Es war nicht verkehrt, die Geschäfte zu schließen. Man muss nur mal ins Ausland schauen, um zu sehen, was passiert, wenn man die Regeln zu schnell lockert. Ich bin aber auch froh, dass ich am Montag wieder vor Ort einkaufen kann. Über Click & Collect war das schon manchmal ein bisschen umständlich. Gleich am Montag will ich zum Rübsamen."

Christa Schwegler aus Aindling:

Christa Schwegler aus Aindling findet es gut, dass ab Montag wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen. Bild: Katja Neitemeier

"Ich finde es gut, dass die Geschäfte am Montag wieder öffnen. Die Geschäftsleute sind auf Kunden und den Umsatz angewiesen. Man braucht auch mal wieder ein bisschen Normalität. Im Moment ist das Einkaufen sehr umständlich. Ich hoffe, dass es mit dem Impfen schneller vorangeht und das Leben wieder normaler wird."

Dominik Schuster aus Kühbach:

Dominik Schuster aus Kühbach ist froh, dass es auf dem Stadtplatz wieder lebhafter wird, wenn die Geschäfte öffnen Bild: Katja Neitemeier

"Ich freue mich, dass wieder mehr 'normales' Leben möglich ist. Es ist gut, wenn die Leute aus der Isolation rauskommen und es auf dem Stadtplatz wieder lebhafter wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Corona-Zahlen wieder steigen. Besonders gefreut habe ich mich, dass ich jetzt schon wieder in den Baumarkt kann."

