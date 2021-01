vor 30 Min.

Gesundheitsamt: Aktueller Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg

Am Krankenhaus in Friedberg gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes einen aktuellen Corona-Ausbruch.

Am Friedberger Krankenhaus gibt es einen aktuellen Corona-Ausbruch. Das teilte das Gesundheitsamt am Montag mit. Zwei Stationen stehen unter Quarantäne.

Von Nicole Simüller

Am Friedberger Krankenhaus gibt es einen aktuellen Corona-Ausbruch. Das haben Gesundheitsamt Aichach-Friedberg und die Kliniken an der Paar am Montagnachmittag mitgeteilt. Zwei Stationen stehen derzeit unter Quarantäne. Dort werden aktuell keine weiteren Patienten mehr aufgenommen. Knapp 50 Patienten sind auf den beiden betroffenen Stationen in Behandlung.

Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper zufolge wurde eine Station von den Kliniken bereits am Samstag unter Quarantäne gestellt, später dann vorausschauend auch eine zweite. Am Sonntag hatte das Gesundheitsamt nach Höpers Angaben die Meldung erhalten, dass auf einer Station neun Mitarbeiter positiv getestet wurden und es drei weitere Verdachtsfälle gibt. Insgesamt gibt es Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer zufolge derzeit circa 15 bis 20 Mitarbeiter, die entweder positiv getestet wurden oder unter Verdacht stehen, möglicherweise infiziert zu sein.

Corona am Krankenhaus Friedberg: Schutzmaßnahmen noch einmal verschärft

Die Kliniken an der Paar haben dem Geschäftsführer zufolge ihre Schutzmaßnahmen in den vergangenen Tagen noch einmal verschärft. Die Hygienefachkräfte seien am Montag personell verstärkt worden. Sämtliche Mitarbeiter würden vor Schichtbeginn mit einem Antigenschnelltest abgestrichen und dürften erst zur Arbeit gehen, wenn das negative Ergebnis vorliege. Aufenthalts- und Pausenräume dürften nur noch von jeweils einer Person benutzt werden. Auch die Regeln, wer das Krankenhaus betreten darf, seien noch einmal verschärft worden, so Mayer. Die Pandemiekonferenz mit Gesundheitsamt, Klinikleitung, Pflegedirektion, Klinik-Hygieniker, Hygienefachkräften und weiteren Beteiligten finde nun täglich statt.

Verantwortliche räumen Fehler im Umgang mit Infektionsgeschehen ein

Klinikleitung, Staatliches Gesundheitsamt und Landratsamt waren in der vergangenen Woche in die Kritik geraten, nachdem erst durch die Recherche von Medien eine ganze Reihe von positiven Testergebnissen am Friedberger Krankenhaus vor dem Jahreswechsel bekannt geworden waren. Die Öffentlichkeit war wochenlang weder von den Kliniken an der Paar noch vom Gesundheitsamt oder vom Landratsamt über das Infektionsgeschehen am Krankenhaus Friedberg informiert worden. In einem Pressegespräch räumten Gesundheitsamtsleiterin Höper und Landrat Klaus Metzger am Montag Fehler im Umgang mit dem Infektionsgeschehen am Friedberger Krankenhaus ein.

Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

