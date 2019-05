vor 32 Min.

Glückwünsche für Tomas Zinnecker

Über 200 Besucher gratulieren Aindlings Bürgermeister zu seinem 60. Geburtstag. Applaus gibt es für eine Einlage

2010 wurde das Aindlinger Rathaus eingeweiht. Seither war es nie mehr so gut gefüllt wie am Montagabend, als es galt, Bürgermeister Tomas Zinnecker im Rahmen eines Stehempfangs zum 60. Geburtstag zu gratulieren. Weit über 200 Besucher waren erschienen, darunter Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Landrat Klaus Metzger und die Bürgermeister in großer Zahl sowie ehemalige Weggefährten wie Altlandrat Christian Knauer.

Zinnecker erklärte: „Ich bin bewegt und berührt, dass so viele gekommen sind.“ Er betonte: „Es waren bis jetzt 60 wunderbare Jahre.“ 2020 wird er seine Tätigkeit als Bürgermeister beenden: „Der Abschied vom Amt wird sicher nicht ganz einfach, der Abschied vom Team fällt mir echt schwer.“ Für den Gemeinderat sprach Gertrud Hitzler, die Zweite Bürgermeisterin: „Danke für die Sitzungen, die du so ruhig und sicher leitest.“ Sie überreichte Zinnecker einen Gutschein für eine Ballonfahrt. Die Aindlinger Liedertafel stimmte ein Lied an. Musikalisch ging’s weiter, die Mitarbeiter in der Verwaltung hatten einen Chor mit 21 Personen gebildet – leicht frauenlastig, wie Rupert Reitberger schmunzelnd anmerkte. Dabei hieß es, das Geburtstagskind solle 100 Jahre alt werden und noch mehr. Die Altbairischen Musikanten ließen ihre Instrumente erklingen.

Und weil bekanntlich das Beste ganz am Schluss kommt, gab’s nicht allein vom Ehepaar Zinnecker viel Applaus für eine Einlage der Jugendfeuerwehr aus dem Ortsteil Stotzard. (jeb)

