00:32 Uhr

Große Formate, abstrakte Formen

Die Schau von Rosemarie Herzog im Aichacher Rathaus ist „einfach bunt“

Von Gerlinde Drexler

Einfach bunt. Treffender lassen sich die Arbeiten von Rosemarie Herzog gar nicht beschreiben. Die Augsburger Künstlerin hat eine Vorliebe für große Formate und abstrakte Formen. „Überwiegend realisiere ich in meinen Bildern eigene Ideen und Stimmungen“, sagt sie. Im Alten Rathaus in Aichach stellt Herzog bereits zum zweiten Mal aus.

Der Titel ihrer Ausstellung, die bis zum 15. September zu sehen ist: „einfach bunt“. Kräftige, bunte Farben, die Lebensfreude versprühen, sind kennzeichnend für Herzogs Arbeiten. Die Bilder seien von hoher handwerklicher und künstlerischer Qualität geprägt, sagte Bürgermeister Klaus Habermann am Donnerstag bei der Eröffnung der Ausstellung.

Nach einem abgeschlossenen Architekturstudium und einem anfänglichen Ausflug in die Aquarellmalerei, beschäftigt sich Herzog seit 2003 intensiv mit der Aquarellmalerei.

Ihre Arbeitstechnik beschreibt sie so: Durch die Verwendung verschiedener Materialien wie Papier, Pigmente, Strukturpaste und Sand entstehen interessante Effekte, auch sind zeichnerische Elemente mit einem Öl- oder Grafitstift in nahezu jedem meiner Bilder zu finden.“

Kraftvolle, fließende Farbflächen, Kratzspuren, gezeichnete Linien und Schriften zeigen den Gestaltungsprozess und die Auseinandersetzung der Künstlerin mit ihren Bildern. Diese werden oft durch mehrfache Farb- und Formaufträge übermalt, zerstört und neu kreiert. Das sorgt für Veränderungen und neue Eindrücke. Und gebe jeder Arbeit zusätzlich Raum für Fantasie und Gedanken, fand der Bürgermeister. Geboren und aufgewachsen ist Herzog in Mindelheim. Schon während ihrer Schulzeit fühlte sie sich zur Kunst hingezogen. Sie studierte Architektur in Augsburg und arbeitete auch ein paar Jahre in dem Beruf. 2003 begann Herzog mit der Acrylmalerei, nahm an zahlreichen Kunststudien und Seminaren teil. Unter anderem besuchte sie die „Freie Kunstakademie St. Stephan“ in Augsburg. Seit 2008 stellt Herzog ihre Arbeiten in verschiedenen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Augsburg und Umgebung aus.

Die Ausstellung ist bis zum 15. September im Alten Rathaus in Aichach zu sehen: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13.30 bis 15 Uhr und Donnerstag von 13:30 bis 17 Uhr.

Themen Folgen