vor 7 Min.

Grüne jetzt auch in Aindling

Partei stellt sechsten Ortsverband im Landkreis auf

In Aindling ist vor Kurzem der sechste Ortsverband der Grünen im Landkreis Aichach-Friedberg gegründet worden. Er umfasst die Ortschaften, die zu der Verwaltungsgemeinschaft am Lechrain gehören, also neben Aindling auch Todtenweis, Petersdorf, Rehling und die Ortsteile.

Der Vorstand des neu gegründeten Ortsvereins umfasst drei Personen: Ortsvorsitzende ist Carolin Seidl, Ortsvorsitzender wurde Stefan Lindauer, und zum Schriftführer wurde Michael Wintermayr bestimmt. Zur Gründung des Aindlinger Ortsverbandes der Grünen waren auch die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich und der Kreisvorsitzende Alfred Seitz vor Ort.

Der Aindlinger Ortsverband möchte sich unter anderem dafür einsetzen, dass auf Plastik und Plastikverpackungen in der Region verzichtet wird, dass die Gemeinden keine Pestizide mehr auf ihren Flächen ausbringen oder dass eine weitere Flächenversiegelung kritisch beurteilt wird. Wie es in einem Schreiben des Ortsverbandes hieß, sollen generell bei kommunalen Maßnahmen ökologische Auswirkungen betrachtet werden. Der Ortsverband will ab sofort jeden dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr bei Da Alesandro in Aindling zusammenkommen. (AN)

