Gut für Handel und für Aichach

Der Stadtrat schreibt das Einzelhandelskonzept fort. Die Liste der Sortimentsbeschränkung wächst leicht, ebenfalls ihr Geltungsbereich.

Aichach hat eine lebendige Innenstadt. Trotz einiger Leerstände geht es der Stadt in dieser Hinsicht relativ gut. Das bestätigen auch die Stadtplaner vom Büro Salm & Stegen. Insofern hat sich das Einzelhandelskonzept der Stadt schon mehr als ausgezahlt. Die Stadt hat so in der Hand, was sich wo ansiedeln kann. Dass das Konzept nun fortgeschrieben worden ist, ist daher eine logische Konsequenz. Den Einzelhandel in der Innenstadt dürfte das freuen.

Die Stadt bleibt bei ihrem Kurs, dass bestimmte Warengruppen nur in der Innenstadt verkauft werden dürfen und hat diese Liste nun ein wenig erweitert. Längst sind aber Einkaufsmärkte außerhalb des Stadtkerns nicht mehr die größte Konkurrenz für die kleineren Läden.

Im Internet fehlt das Einkaufserlebnis

Im Internet lässt es sich fast alles bequem und von der Couch aus per Mausklick einkaufen. Es kann aber nicht das Erlebnis eines Stadtspaziergangs bieten, der Läden (neu) entdecken und das Bummeln zum Freizeitvergnügen werden lässt. Das gibt’s nur in der Stadt.

Die Neugestaltung der Oberen Vorstadt geht ihrem Ende entgegen und wird Aichach als Einkaufsstadt noch attraktiver machen. Die Untere Vorstadt wird in den nächsten Jahren folgen.

Feuerwehrhaus könnte eine wichtige Rolle spielen

Dass der Stadtrat den geschützten zentralen Versorgungsbereich jetzt etwas ausweitet, ist kein Schaden. Er tut das mit Bedacht. Das alte Feuerwehrhaus mit seiner noch ungeklärten Nutzung könnte eine wichtige Rolle spielen, um der Innenstadt noch mehr Kundenfrequenz zu bringen.

