vor 22 Min.

Härtefallfonds: Strabs-Zahler im Landkreis können hoffen

Wer zwischen Anfang 2014 und Ende 2017 Straßenausbaubeiträge bezahlt hat, kann jetzt Geld aus einem Härtefallfonds beantragen. Wie das funktioniert.

Von Nicole Simüller

Lange wurde über die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) gestritten. Unter dem Druck eines von den Freien Wählern angekündigten Volksbegehrens schaffte die Bayerische Staatsregierung im Landtagswahlkampf die Strabs rückwirkend zum 1. Januar 2018 ab. Strittig blieb, wie mit Härtefällen umgegangen wird. Nun hat der Freistaat einen mit 50 Millionen Euro ausgestatteten Härtefallfonds aufgelegt. Wie im Hauptteil unserer Zeitung berichtet, fiel der Kabinettsbeschluss in der vergangenen Woche. Ab sofort bis einschließlich 31. Dezember können Betroffene Anträge einreichen. Darauf weist der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko in einer Mitteilung hin.

Wer einen Antrag stellen kann

Aus dem Fonds „sollen Betroffene, die [...] eine unbillige Härte erfahren haben, einen Ausgleich erhalten“, heißt es darin. Antragsberechtigt sind Grundeigentümer und private Unternehmen, die zwischen 1. Januar 2014 und 31. Dezember 2017 zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen wurden. Für Anträge gelten ein Selbstbehalt von 2000 Euro und eine Einkommensobergrenze von 100000 Euro.

Antragstellern steht unter www.strabs-haertefall.bayern.de ein Online-Verfahren zur Verfügung. Bei der Geschäftsstelle der Härtefallkommission bei der Regierung von Unterfranken können sie auch Anträge in Papierform einreichen. Die Anträge werden ausschließlich nach Härtefallkriterien, nicht nach der zeitlichen Reihenfolge bearbeitet. Jeder im zweiten Halbjahr 2019 eingehende Antrag wird also geprüft. Wer Geld bekommt und wie viel, wird deshalb erst im Frühjahr 2020 entschieden. Und zwar, wie das Bayerische Innenministerium mitteilt, von einer unabhängigen fünfköpfigen Kommission. Ihr gehören Bedienstete des Freistaates Bayern an. Zwei davon benennt das Innenministerium, zwei das Wirtschaftsministerium und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz übernimmt, der Ministerrat.

Was als Härtefall gilt

Doch was gilt als Härtefall? Ein solcher liegt laut Ministerium zum Beispiel vor, wenn die Beiträge den Betroffenen angesichts ihres Einkommens, der Höhe des Beitrags oder der zeitlichen Nähe des Beitragsbescheids zur Abschaffung der Strabs nicht zumutbar seien.

Ein solcher Fall im Landkreis, bei dem kurz vor Abschaffung der Strabs noch Bescheide verschickt wurden, war der Ausbau der Ortsdurchfahrt im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach. Die Marktgemeinde legte entsprechend der hier seit 1952 geltenden Satzung die Kosten für den neuen Gehweg anteilig auf die Anwohner um. Im September 2017 verschickte sie die Bescheide, mit denen sie Vorausleistungen – also eine Art Anzahlung – von etwa 70 Prozent von den Anwohnern verlangte. Auf 37 Grundstücke wurden die 100000 Euro umgelegt.

Warum Betroffene keinen Rechtsanspruch haben

Könnte hier aufgrund der wenig später abgeschafften Strabs die Härtefallregelung greifen? Das Ministerium weist darauf hin, dass die Kommission einen Entscheidungsspielraum hat, was als Härte gilt und wie sie gewichtet wird. Auf den freiwilligen Ausgleich bestehe jedenfalls kein Rechtsanspruch.

Hier geht es zu den Antragsformularen und weiteren Informationen zum Verfahren.

Kontakt Bei Fragen können sich Bürger auch an Peter Tomaschko wenden unter Telefon 08233/793410 oder per Mail an info@peter-tomaschko.de.

Themen Folgen