vor 51 Min.

Hasenhausen: Zellerin bastelt das Osterhasenland

Statt wie sonst im Garten des Kindergartens in Griesbeckerzell baute Sieglinde Kast ihr „Hasenhausen“ diesmal in ihrem eigenen Garten auf.

Sieglinde Kast dekoriert sonst im Kindergarten in Griesbeckerzell. Heuer zog das Osterhasenland in ihren Garten ein. Woher die Idee stammt.

Von Gerlinde Drexler

Eine Hasenfamilie schaut mit großen Augen die Besucher an. Auf einem alten Dreirad sitzen zwei Teddybären. Ein Bulldog aus Korbgeflecht zieht einen Anhänger mit Ostereiern. So sieht Hausenhausen aus. Eine kleine Gemeinde, die jedes Jahr nur für ein paar Tage im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell existiert. Normalerweise hat sie ihre Heimat im Garten des Kindergartens. Heuer zog sie wegen Corona in den Garten von Sieglinde Kast um, der Gründerin von Hasenhausen.

Seit Jahren schon dekoriere sie zur Osterzeit im Kindergarten und fülle Nester für die Kinder, erzählt Kast. Heuer jedoch war wegen Corona alles anders. Das Ostereiersuchen also ausfallen lassen? Das wollte sie nicht. Also baute Kast, Betreiberin des örtlichen Dorfladens und gute Seele von Zell, heuer mit viel Liebe in ihrem Garten das Osterhasenland namens Hasenhausen auf.

13 Bilder In Bildern: Ostern im Wittelsbacher Land Bild: Helene Monzer

Griesbeckerzell: Sieglinde Kast bastelt Teil der Bewohner selbst

Einen Teil der Bewohner bastelte sie selbst. Dazwischen stehen Bilder, die zum Beispiel ein altes Moped oder eine Fensterbank mit Hasen zeigen. Teilweise seien sie von ihr nach alten Bildern gemalt worden, erzählt Kast. Andere hat sie von einer guten Freundin ihrer verstorbenen Mutter bekommen. Gemeinsam mit Susanne Ehring, der Vorsitzenden des Kindergartenbeirats, überlegte sie, wie ein Ostereiersuchen in Zeiten von Corona in Hasenhausen umgesetzt werden kann.

Auf dem rund 60 Jahre alten Dreirad fuhr Sieglinde Kast als Kind. Bild: Susanne Ehring

Die Lösung: Jeweils eine Familie durfte die kleine Osterhasengemeinde besuchen und nach den Nestern suchen. Kast erzählt: „Wir haben die Suche auf drei Tage verteilt.“ Sie schwärmt: „Das war ein Ostern, wie es früher daheim war.“

Die Kinder hätten eine riesige Freude gehabt. Genauso wie die Eltern. „Die haben alle gestrahlt“, sagt Kast und ergänzt: „Die Kinderherzen haben vor Freude a Hupferl gemacht.“ Als Beispiel liest sie eine Nachricht vor, die sie von einem der Kinder bekommen hat: „Danke für die Ostereiersuche und dass ich immer von dir ein Guzzi kriege. Ich möchte einmal Pilot werden und dann nehme ich dich immer mit.“

Für nächstes Jahr haben die Kinder schone einen Wunsch: Hasenhausen soll wieder im Garten von Sieglinde Kast sein.

