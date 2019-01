19.01.2019

Hauptamtlicher wird Schreiers Nachfolger

Schiltberger Rat beschließt Änderung ab der Wahl 2020

Erst Petersdorf, dann Hollenbach, jetzt Schiltberg: Auch die Weilachgemeinde wird ab der Kommunalwahl 2020 einen hauptamtlichen Bürgermeister haben. Das hat der Gemeinderat mit 12:1 Stimmen beschlossen. Amtsinhaber Josef Schreier betrifft die Entscheidung nicht: Er hat im Oktober 2018 angekündigt, bei der Kommunalwahl 2020 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr anzutreten (wir berichteten). Der 59-Jährige wird dann 20 Jahre als Bürgermeister im Amt sein. Im Kreis sind ab Mai 2020 – nach derzeitigem Stand – die hauptamtlichen Bürgermeister gegenüber den ehrenamtlichen mit 14:10 in der Mehrheit. Ehrenamtliche gibt’s im Norden des Kreises dann noch in Adelzhausen, Baar, Inchenhofen, Obergriesbach, Sielenbach, Todtenweis – dort wird zum Teil noch diskutiert. (skw, AN) " Bericht S. 3

Themen Folgen