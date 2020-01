vor 55 Min.

Haushalt wird vertagt

In Affing gibt eseine Extra-Sitzung

Dieses Pensum wollte der Affinger Gemeinderat nicht schultern: 13 Tagesordnungspunkte, darunter die Haushaltsberatung war der Mehrheit ein zu sportliches Programm. Am Dienstag beantragte Josef Schmid zu Beginn der Gemeinderatssitzung, den Haushalt zu vertagen. Vor den Volontären der Augsburger Allgemeinen, die zum Start ihrer Ausbildung an der Günter-Holland-Journalistenschule inzwischen regelmäßig die erste Affinger Gemeinderatssitzung des Jahres besuchen, beschloss die Mehrheit eine nicht öffentliche Sondersitzung zum Etat in der nächsten Woche. Nur Bürgermeister Markus Winklhofer und Stefan Matzka wollten an der Tagesordnung festhalten. In der Sitzung fehlten Hubert Brucklackner, Georg Engelhard und Hubert Higl. (jca)

