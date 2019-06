00:33 Uhr

Heftiger Regen hält die Region in Atem

Überflutete Keller und Straßen im Landkreis

Heftiger Regen hat viele Menschen im Wittelsbacher Land am Wochenende in Atmen gehalten. Vielerorts war das Wasser in Gebäude eingedrungen. Teilweise waren die Straßen überflutet oder durch Schlammlawinen nicht mehr befahrbar. Feldwege waren weggerutscht und Brücken überflutet.

Die Feuerwehren im Landkreis und andere freiwillige Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die durch den Starkregen entstandenen Schäden zu beseitigen. "Seite 2

