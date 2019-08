vor 1 Min.

Heiraten im Sisi-Schloss?

Grüne Stadträtinnen wollen Trauungen an besonderen Orten in Aichach möglich machen. Auch am Burgplatz in Oberwittelsbach

Trauungen sollen in Aichach künftig an besonderen Orten und in besonderem Rahmen möglich sein. Das wünschen sich die beiden Stadträtinnen von Bündnis 90/Die Grünen, Marion Zott und Magdalena Federlin. Sie haben nun einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Inhalt des Antrags: Die Verwaltung soll prüfen, ob Eheschließungen im Sisi-Schloss, in Schloss Blumenthal und im Sommer nach seiner Fertigstellung am Burgplatz in Oberwittelsbach möglich gemacht werden können, gegebenenfalls auch an anderen besonderen Orten, ebenfalls Candlelight-Trauungen, also Trauungen bei Kerzenlicht. Die Verwaltung soll laut dem Antrag der Grünen mögliche Lokalitäten, Rahmenbedingungen, Terminierungen und Kosten für die Paare eruieren.

Die Stadträtinnen begründen ihren Antrag folgendermaßen: „Das Interesse, Eheschließungen in besonderem Ambiente statt im Standesamtssaal vorzunehmen, steigt kontinuierlich.“ Andere Städte und Gemeinden würden darauf zunehmend mit zum Teil sehr kreativen Möglichkeiten reagieren. Beispielhaft nennen sie Augsburg, Friedberg, Neuburg an der Donau, Ingolstadt, Starnberg, Füssen und Kaufbeuren.

In Friedberg zum Beispiel können Paare im Wittelsbacher Schloss heiraten, in Neuburg sind Trauungen im Arco-Schlösschen, im Burgwaldhof, im Fürstlichen Marstall, im Schloss Neuburg und im Schlösschen Hessellohe möglich, in Ingolstadt im Historischen Sitzungssaal im Alten Rathaus, im Barocksaal im Stadtmuseum und im Arzneipflanzengarten des Deutschen Medizinhistorischen Museums. „Ob in Schlössern, auf Türmen, an Gewässern, an besonderen Plätzen im Freien oder bei Kerzenschein, der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein“, so die Grünen in ihrer Pressemitteilung.

Abschließend heißt es in dem Antrag von Marion Zott und Magdalena Federlin: „Unsere ,besonderen Orte‘ in Aichach sollten wir ebenfalls im Hinblick auf Eheschließungen in besonderem Ambiente im Sinne einer ,Charmeoffensive‘ prüfen und auch nutzen. Wir freuen uns auf breite Zustimmung.“ (AN)

