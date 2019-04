16:05 Uhr

Hier brennen Jaudusfeuer in der Osternacht

Einige Gemeinden im Wittelsbacher Land sind nach einer Pause wieder dabei, vielerorts finden aber gar keine Jaudusfeuer statt. Welche Auflagen zu beachten sind.

Von Samuel Jacker

Die Nacht zum Ostersonntag erhellen Jaudusfeuer. Das hat Tradition im Landkreisnorden. Seit Jahren nehmen die Holzhaufen aber stetig ab. Auch heuer setzt sich dieser Trend fort. Gerade einmal 13 Feuer sind in den Gemeinden im Landkreisnorden angemeldet. Das sind zwei weniger als in den beiden Jahren davor. Vor 15 Jahren brannten noch 51 Jaudusfeuer im Wittelsbacher Land. Einen zentralen Überblick, wo diese im Landkreis stattfinden, gibt es nicht mehr. Veranstalter müssen sie bei den jeweiligen Gemeinden anmelden. Diese verzeichneten heuer wie schon 2018 einen verhaltenen Zulauf. Spitzenreiter bleibt der Markt Pöttmes. Er ist gleichzeitig die einzige Gemeinde, in der ein Jaudusfeuer mehr stattfindet als im Vorjahr. In sechs Ortsteilen brennen Jaudusfeuer, in Schnellmannskreuth ist laut Gemeindeverwaltung nur ein Lagerfeuer geplant. Auch in Rehling fällt das Feuer eher kleiner aus. Auf dem Rathausplatz steht eine etwa zwei Meter große Feuerschale.

Anderswo finden gar keine Jaudusfeuer mehr statt: In Affing, Baar, Hollenbach, Inchenhofen, Obergriesbach, Schiltberg, Sielenbach und Todtenweis war nach Auskunft der Verwaltungen kein Feuer gemeldet. Im Aindlinger Pfarrgarten und im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos nahe der Sonnenstraße finden nach einem Jahr Pause wieder Jaudusfeuer statt.

Im Aichacher Stadtteil Gallenbach ist das Jaudusfeuer seit Jahren fester Bestandteil im Ortsleben. Josef Neumaier, stellvertretender Vorsitzender der Feuerwehr, übernahm über mehrere Jahre die Organisation des Jaudusfeuers. Für ihn ist es vor allem eine Gelegenheit, bei der sich die ganze Ortschaft treffen kann. „Bis der letzte geht, wird es meistens Mitternacht“, sagt er. Andere Möglichkeiten gebe es kaum, eine Gaststätte habe Gallenbach nicht mehr.

Einen Grund für den Rückgang der Feuer im Landkreis sieht er in den vermehrten Kontrollen. Diese hält er aber für gut und wichtig, betont er. „Ich finde, die Auflagen sind einzuhalten, wenn man sich Mühe gibt.“ Dabei denkt er vor allem an meterhohe Brennhaufen aus der Vergangenheit, die er als „Wahnsinn“ bezeichnet. Fielen sie um, waren zum Teil schwere Unfälle die Folge. Auch das Brennmaterial unterliegt strengen Richtlinien. Generell sind neben naturbelassenem Holz nur unbehandelte Holzabfälle sowie Verpackungen und Paletten aus Vollholz zulässig, wie das Landratsamt mitteilt. Baum- und Strauchschnitt sollen nur zum Anzünden und in geringen Mengen verwendet werden. Weil weniger Holz bereit liegt, werden auch die Feuer kleiner, so Neumaier.

Die strengeren Richtlinien begründet das Landratsamt damit, dass Jaudusfeuer in der Vergangenheit in manchen Fällen zur „Entsorgung“ von Abfällen genutzt wurden. Nicht zulässig sind demnach Holzabfälle aus Abbrüchen, gestrichene oder lackierte Hölzer, Gartenabfälle sowie alle sonstigen Abfälle wie Papier, Kartonagen, Plastik und Kunststoffe. Neumaier weiß: „Man muss ein Auge darauf haben, dass nur das Richtige verbrannt wird.“ Deshalb schauen die Gallenbacher genau hin: „Die jungen Leute sammeln Holz in der Ortschaft und kontrollieren es, wenn sie es aufladen.“ Ihm seien Fälle bekannt, wo ein Jaudusfeuer schon abgesagt worden sei, weil das Brennmaterial nicht zulässig gewesen sei. Das Material musste abtransportiert werden. Generell gilt: Veranstalter handeln rechtswidrig, wenn unzulässiges Material auf dem „Scheiterhaufen“ landet. Aber auch der „Spender“, der das Material zur Verfügung gestellt hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das Landratsamt kündigt auch in diesem Jahr wieder an, die Einhaltung der Vorschriften stichprobenartig zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden.

Hier brennen Jaudus in Aichach-Friedberg

Adelzhausen-Burgadelzhausen

Aichach-Gallenbach Auf einem Feld zwischen Ort und B300

Aichach-Untergriesbach die Schiltberger Straße ortsauswärts vor dem Waldstück auf der linken Seite

Aindling Osterfeuer im Pfarrgarten

Dasing-Laimering zwischen Sielenbacher und Riedener Straße

Dasing-Rieden

Kühbach-Unterbernbach von Aichach kommend vor dem Ort links

Petersdorf-Alsmoos Sonnenstraße

Pöttmes-Au

Pöttmes-Ebenried

Pöttmes-Echsheim Sportplatz

Pöttmes-Gundelsdorf

Pöttmes-Handzell

Pöttmes-Immendorf

Pöttmes-Schnellmannskreuth Lagerfeuer

Rehling Osterfeuer auf dem Rathausplatz

