vor 17 Min.

Hilfe bei häuslicher Gewalt: Landkreis stockt Plätze im Frauenhaus auf

Plus Trotz Corona hat häusliche Gewalt nicht zugenommen. Der Bedarf an Plätzen in Frauenhäusern steigt aber. Braucht das Wittelsbacher Land eine eigene Einrichtung?

Von Christian Lichtenstern

Wenn Familien mehr oder weniger „eingesperrt“ sind, dann entwickeln sich mehr Konflikte. In gereizter Stimmung entzündet sich Streit und häusliche Gewalt. Die absolute Ausnahmesituation durch den Lockdown in der Corona-Krise hat solche sozialen Problemfälle und Straftaten im Wittelsbacher Land aber offensichtlich nicht befördert. Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Landkreis ist nach Angaben des Jugendamts seit März nicht gestiegen.

Auch bei den häuslichen Gewalttaten gegen Frauen verzeichnet die Polizei keine auffälligen Steigerungen, bestätigt Erich Weberstetter. Laut dem Inspektionsleiter der Aichacher Polizei hat sich die Fallzahl während der Krise nicht verändert. Allerdings ist unklar, ob die Dunkelziffer in diesen Monaten gestiegen ist.

Häusliche Gewalt nimmt im Landkreis Aichach-Friedberg eher ab

Zu Übergriffen kommt es oft, wenn es darum geht, wer bei einer Trennung in der Wohnung bleiben darf. Die Zahl der angezeigten Fälle von häuslicher Gewalt im Landkreisnorden war zuletzt eher rückläufig. 2018 wurden rund 70 Fälle angezeigt, 2019 waren es rund 40. Frauen, die in eine solche Situation kommen, brauchen einen sicheren Zufluchtsort. Der Bedarf lässt sich am Bericht des Augsburger Frauenhauses ablesen. Der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich finanziell an der Einrichtung, die von der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Augsburg getragen wird.

Der Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule des Kreistags hat jetzt einstimmig einer Erhöhung des jährlichen Zuschusses zugestimmt. Für 2020 überweist der Landkreis rund 50.000 Euro und ab dem nächsten Jahr rund 70.000 Euro. Im Augsburger Frauenhaus gibt es derzeit 21 Plätze für Frauen und Kinder. Drei davon sind für Hilfesuchende aus dem Wittelsbacher Land. Die Einrichtung stockt ihre Wohnangebote – unter geheimer Adresse – zunächst auf 24 Plätze auf. Davon sollen dann vier dem Landkreis zugeordnet sein.

Deshalb erhöht sich auch der finanzielle Anteil für Aichach-Friedberg. Langfristig will die AWO das Frauenhaus sogar auf 30 Plätze vergrößern. 2019 haben laut dem Bericht dort 60 Frauen und 91 Kinder vorübergehend eine Zuflucht gefunden. Im Durchschnitt bleiben die alleinstehenden Frauen beziehungsweise Mütter mit Kindern drei bis vier Monate in der Hilfseinrichtung. Die Suche nach einer neuen Wohnung ist auf dem angespannten Immobilienmarkt eh schon schwierig. Das gilt für Frauen in dieser besonderen Situation und für Ausländerinnen noch viel mehr.

Landkreis stockt Plätze in Frauenhäusern im Wittelsbacher Land auf

Häusliche Gewalt gegen Frauen hat eine große Bandbreite: Über 100 Frauen sterben in Deutschland pro Jahr. Auch im Landkreis gab es in den vergangenen Jahren Opfer. Körperliche Misshandlungen durch den Partner und sexuelle Gewalt sind zwar nicht Alltag im ländlich geprägten Aichach-Friedberg, sie kommen aber regelmäßig vor. Bayernweit fehlt es an Plätzen in Frauenhäusern. In Augsburg mussten im vergangenen Jahr 133 Frauen abgewiesen werden, berichtete Birgit Gaile, Leiterin der Augsburger Einrichtung, in der Sitzung. Durch die gute Vernetzung der Häuser untereinander werde dann aber versucht, die Frauen zu vermitteln.

Die Kreisrätinnen Marion Brülls und Magdalena Federlin (beide Grüne) stellten die Frage, ob der Landkreis angesichts des Bedarfs für so eine Einrichtung nicht ein eigenes Frauenhaus ansiedeln sollte. Birgit Gaile war von der Idee nicht überzeugt: Die städtische Anonymität sei für die Betroffenen sehr wichtig und deshalb sei der Standort Augsburg besser geeignet als eine Einrichtung auf dem Land. Magdalene Federlin könnte sich aber einen Austausch vorstellen: Also eine Zuflucht für Frauen aus der Stadt auf dem Land und umgekehrt für Frauen aus dem Land in der Stadt.

Auch Notruf "Via - Wege aus der Gewalt" wird unterstützt

Neben dem Zuschuss für das Frauenhaus selbst finanziert der Landkreis auch ein weiteres Angebot der Augsburger AWO ab 2021 mit 11500 Euro im Jahr für den Notruf „Via – Wege aus der Gewalt“. Das sind 4000 Euro mehr als bisher. Die niederschwellige Hilfe sei genauso wertvoll wie das Frauenhaus, war sich der Ausschuss mit Landrat Klaus Metzger absolut einig. Präventiv soll so häusliche Gewalt, übrigens auch die von Frauen gegen Männer, verhindert und die Spirale durchbrochen werden. Wer dort anruft, wird unterstützt und beraten. Gemeinsam wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, damit Frauen nach einem Vorfall nicht nur die Flucht aus der Wohnung als einzige Möglichkeit sehen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen