00:33 Uhr

Hilfe für behinderte Menschen

Seit 15 Jahren gibt es den Familienratgeber

Seit 15 Jahren ist die Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit des Landkreises Aichach-Friedberg (Bayerisches Rotes Kreuz, CAB Caritas, Lebenshilfe) Regionalpartner für das Projekt „Familienratgeber“ der Aktion Mensch. Kernstück ist eine Datenbank mit über 26000 Adressen. Die Nutzer können hier nach Adressen von Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe in ihrer Nähe recherchieren, um dort gezielt Beratung und Hilfe zu erhalten.

Für Aichach-Friedberg sind laut Mitteilung derzeit 55 Einrichtungen der Behindertenhilfe abrufbar. Diese werden von der Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit des Landkreises Aichach-Friedberg gepflegt. Alle Infos finden sich unter www.familienratgeber.de .

Dienste für Menschen mit Behinderung aus dem Landkreis Aichach-Friedberg können kostenfrei in die Datenbank aufgenommen werden. Weiterführende Informationen erhalten Interessierte bei Suzanne Schnitzhofer von der Offenen Behindertenarbeit Friedberg der CAB Caritas unter 0821/5976737-0.

Der Familienratgeber der Aktion Mensch bietet auch Informationen über eine Vielzahl von Themen, die für Menschen mit Behinderung von Bedeutung sind, um möglichst selbstbestimmt am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Als digitales und kostenloses Service- und Ratgeberportal für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen ist der Familienratgeber einmalig in ganz Deutschland. Nutzer können die Informationen auch unterwegs über das Smartphone abrufen. Außerdem werden die Inhalte in Leichter und Einfacher Sprache angeboten, damit auch Menschen mit Lernschwierigkeiten und diejenigen, die nicht so gut lesen können, die Texte verstehen.

Zudem gibt es Antworten auf rechtliche und finanzielle Fragen genauso wie auf Fragen zum Alltag und zur Familie, zum Beispiel „Was ist das Persönliche Budget und wo kann ich es beantragen?“, „Welche Frühförderangebote für Kinder mit Behinderung gibt es in Deutschland?“ oder „Wie finde ich inklusive Freizeit- und Bildungsangebote?“. Aber auch Informationssuchende ohne Behinderung finden Hilfe zu Themen wie Schwangerschaft, Inklusion oder Pflege im Alter. (AN)

Themen Folgen