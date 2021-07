Hollenbach-Motzenhofen

13:04 Uhr

Polizei bittet um Hinweise: Unbekannte brechen Bauwagen in Motzenhofen auf

Die Aichacher Polizei bittet nach dem Einbruch in einen Bauwagen im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen um Hinweise.

Unbekannte haben im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen einen Bauwagen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie im Zeitraum von Sonntag, 11. Juli, um 23 Uhr bis vergangenen Freitag um 16 Uhr gewaltsam in den Bauwagen am Schindkuchelweg in Motzenhofen ein. Einbrecher stehlen Bildschirm, Geld und Bier aus Bauwagen in Motzenhofen Nachdem es den Unbekannten zunächst nicht gelungen war, die Eingangstür aufzuhebeln, schlugen sie eine Plexiglasscheibe ein. Im Inneren des Bauwagens hebelten sie eine zweifach verschlossene Tür auf. Sie stahlen neben einem LED-Flachbildschirm auch eine graue Geldkassette mit circa 50 Euro Bargeld und mehrere Flaschen dunkles Radler. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

