Hollenbach: So setzt sich der Gemeinderat zusammen

Plus Das Wahlergebnis in Hollenbach zeigt: Die Wähler waren mit ihrem Gemeinderat zufrieden. Trotzdem sind nach der Kommunalwahl viele neue Gesichter im Rat.

Mehr als die Hälfte der Hollenbacher Gemeinderatsmitglieder stand bei der Kommunalwahl am Sonntag nicht mehr auf der Liste. Dabei zeigt das Wahlergebnis, dass die Hollenbacher Wähler mit ihrem Gemeinderat mehrheitlich durchaus zufrieden gewesen sind. Denn alle bisherigen Mitglieder des Rates, die sich noch einmal für einen Sitz am Ratstisch beworben hatten, bekamen auch einen.

Am meisten Stimmen erhielt der Zweite Bürgermeister Michael Haas. Insgesamt waren es 981. Vor allem die Briefwähler machten beim Namen des 50-jährigen Diplom-Betriebswirts aus Hollenbach ihre Kreuzchen. Aber auch aus dem Ortsteil Motzenhofen erhielt er viel Zustimmung.

Kommunalwahl in Hollenbach: Listenplatz ist nicht entscheidend

Und zwar genauso viel wie Brigitte Schönegger, die mit 116 Stimmen in Motzenhofen gleich auf lag. Insgesamt landete sie auf dem achten Platz der Wählergunst. Josef Kulzinger machte das Rennen im Pfarrzentrum in Hollenbach, während Josef Schweizer in Igenhausen am meisten Stimmen erhielt.

Dass der Listenplatz bei einer Einheitsliste in einer Gemeinde wie Hollenbach nicht ausschließlich über den Wahlerfolg entscheidet, kann Franziska Katzenschwanz nach dieser Wahl nun bestätigen. Die 66-jährige Kauffrau aus Hollenbach wurde erst bei der offiziellen Nominierungsveranstaltung im Januar auf den letzten Listenplatz 28 gesetzt. Jetzt holte sie insgesamt 599 Stimmen, schob sich also auf Platz neun in der Wählergunst nach vorn.

Gemeinderat in Hollenbach: Frauenanteil bleibt gleich

Mit den beiden neu gewählten Frauen Brigitte Schönegger und Franziska Katzenschwanz schnellt der Frauenanteil im Gemeinderat in Hollenbach allerdings nicht in die Höhe. Zusammen mit der erneut gewählten Maria Hofreiter aus Hollenbach und der ebenfalls neu gewählten Monika Engl sitzen nun vier Frauen am Ratstisch. Denn Lucia Bradl und Therese Isele-Jurasle waren in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl angetreten.

Bleibt es bei dem jetzigen Wahlergebnis, kommen sechs der neuen Gemeinderäte aus Hollenbach, je zwei aus Motzenhofen, Schönbach und Igenhausen und je einer aus St. Georg und Hirschbach.

Das sind die Gemeinderatsmitglieder in Hollenbach:

Einheitsliste (CSU/Freie Wählergemeinschaft, Bürgerwille 90 und Aktive Bürger)

Michael Haas jun. 981 Stimmen

981 Stimmen Josef Kulzinger 880

880 Manfred Stark 761

761 Josef Schweizer 746

746 Stefan Bachmeir 719

719 Maria Hofreiter 715

715 Martin Aechter (neu) 668

(neu) 668 Brigitte Schönegger (neu) 615

(neu) 615 Franziska Katzenschwanz (neu) 599

(neu) 599 Bernhard Steger (neu) 572

(neu) 572 Monika Engl (neu) 550

(neu) 550 Manfred Marb (neu) 527

(neu) 527 Christian Golling (neu) 508

(neu) 508 Michael Lidl (neu) 506

