Im Kreisverkehr: Autofahrer fährt Radlerin an

Ein 38-Jähriger fährt beim Verlassen eines Kreisverkehrs in Dachau eine 52-jährige Radfahrerin an. Die Frau stürzt und verletzt sich leicht.

Eine 52-Jährige befuhr am Dienstag gegen 11.15 Uhr mit ihrem Fahrrad in Dachau die Gröbenrieder Straße stadtauswärts. Am Kreisverkehr auf Höhe des Sportgeländes wollte sie diesen komplett durchfahren. Ein 38-Jähriger überholte die Radlerin im Kreisverkehr und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt verlassen.

Autofahrer erfasst Radlerin beim Verlassen des Kreisverkehrs

Als er nach rechts in die Ausfahrt zog, erfasste er die Radlerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Am Auto entstand ein nur geringer Sachschaden, das Rad blieb unbeschädigt. (AZ)

