15.12.2018

Im Oberland wird der Autofahrer erzogen

Verein zur Verkehrssicherheit kauft Tempo-Tafel. Dafür braucht er aber die Unterstützung vom Markt Pöttmes

Den Autofahrer erziehen – das wollen viele Menschen im Pöttmeser Oberland. Helfen soll dabei eine Anzeigetafel, die die Geschwindigkeit von Fahrzeugen misst und präsentiert. Eine solche Tafel schafft der Verein Verkehrssicherheit Sicherer Schulweg an. Sie wird künftig in Echsheim, Reicherstein, Kühnhausen und Wiesenbach im Einsatz sein. Die Vereinsmitglieder kümmern sich selbst um Aufstellung und Auswertung der Tafel. Doch Unterstützung von der Gemeinde brauchen sie dennoch.

Wie diese Unterstützung aussehen kann, war am Donnerstag Thema im Pöttmeser Bauausschuss. Das Gremium erklärte sich einstimmig damit einverstanden, die Eigeninitiative im Oberland zu stärken. Das berichtete Peter Fesenmeir vom Pöttmeser Bauamt auf Anfrage. So kümmert sich die Gemeinde um die Genehmigung und nimmt deshalb Kontakt mit dem Staatlichen Bauamt auf. Der Markt trägt die Kosten für eine Unfallversicherung, wenn nötig, stellt der Bauhof Masten auf und der Markt übernimmt die Wartung, sobald die Gewährleistung erlischt. Die Tafel soll stets nur an den Ortseingängen postiert werden, war sich der Ausschuss einig. Einen Standort in der Ortsmitte beurteilte er als ungünstig.

Neben verschiedenen kleineren Baugesuchen stimmte der Ausschuss auch drei Zeltlagerhallen der Firma Treffler in Echsheim zu. Die Lagerhallen seien, so Fesenmeir, nach Angaben der Firma nur vorübergehend nötig. Und zwar bis die große Halle fertiggestellt ist, die schon im Bau ist. Die Zelte stehen schon seit einiger Zeit. Länger als drei Monate dürfen sie das aber nicht ohne Baugenehmigung. Deshalb war nun der Antrag nötig. Ebenfalls stimmte der Ausschuss einem kleinen Anbau zu, den die Firma Leupolz Trapezbleche am Bürogebäude in Echsheim plant. Das kleine Vorhaben war vor allem deshalb Thema, weil das Areal im Außenbereich liegt. Die Voraussetzung für eine mögliche Teilprivilegierung sah der Ausschuss erfüllt.

Im Gewerbegebiet Pöttmes siedelt sich die Firma Müller Motorcycle an. Sie kommt aus Klingsmoos, Ortsteil der Gemeinde Königsmoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Antrag auf Vorbescheid für den Neubau einer Betriebsstätte war unstrittig. Einverstanden erklärte sich der Ausschuss auch mit einer Betriebsleiterwohnung, die nur ausnahmsweise zulässig ist. Müller Motorcycle stellt Zubehörteile für die legendäre Harley Davidson her.

Der Waldkindergarten kommt bekanntlich an die Schlosserwiese nach Handzell. Die Verwaltung hat den Bauantrag für die Schutzhütte bereits befürwortet und ans Landratsamt weitergeleitet. Darüber wurde der Ausschuss informiert.

Damit auch nach 2020 die Baustoffrecyclinganlage an der Staatsstraße zwischen Pöttmes und Handzell betrieben werden kann, hat der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Bauausschuss billigte den Entwurf. Ebenso billigte das Gremium den Entwurf für die Änderung des Bebauungsplanes „Bei der Mittermühle“. Damit kann eine Autowerkstatt einen geplanten Anbau realisieren. Ebenfalls gebilligt wurde eine Einbeziehungssatzung für Schnellmannskreuth. Damit wird der Bau eines Wohnhauses ermöglicht.

Für die 3000 Euro teure Sanierung eines Feldweges in Pöttmes lehnte der Ausschuss einen Zuschuss ab. Es handle sich rein um die Zufahrt eines Firmenparkplatzes, hieß die Begründung.

Einen Baum hat ein Bürger in der Schillerstraße umgeschnitten. Er sei einsichtig und trage die Kosten für einen Ersatz, informierte Fesenmeir.

Laut Fesenmeir sind „gewisse Unregelmäßigkeiten“ bei der Abwasserentsorgung einer Firma zur Kunststoffaufbereitung in Pöttmes geklärt. Ein Bürger hatte das Unternehmen angezeigt. Inzwischen aber ist das Verfahren eingestellt. Offenbar hat die Firma Schlacke aus der Produktion eingeleitet und das mit einem Versehen begründet. „Es war einmalig“, so Fesenmeir. Der Betrieb pflege inzwischen einen guten Kontakt zum Personal der Kläranlage, „es funktioniert aus Sicht der Gemeinde“.

Wegen der Sperrung der Staatsstraße bei Handzell war viel Verkehr auf kleinen Straßen unterwegs. Dabei wurde das Bankett beschädigt. Peter Fesenmeir informierte, dass die Schäden ausgebessert sind. Die Kosten trage das Staatliche Bauamt, nicht die Gemeinde.

Im Sommer hat der Gemeinderat eine E-Tankstelle beschlossen. Sie soll hinter dem Rathaus entstehen. Die Voraussetzungen dafür seien geregelt. Die Gemeinde warte nur noch auf die Firma, damit die Tankstelle realisiert werden kann. (jca)

