16.03.2019

Immergrün plant neuen Schießstand

Schiltberger Schützenverein rechnet mit Projekt-Gesamtkosten von 148000 Euro. Gemeinde beteiligt sich an den Kosten. Welche Vereinbarungen dazu getroffen werden sollen

Der Schützenverein Immergrün Schiltberg plant einen großen Umbau seiner Räume im ersten Stock des Bürgerhauses. Unter anderem soll der bestehende Schießstand modernisiert und vergrößert werden, da die bisher vorhandenen fünf Stände bei Weitem nicht mehr für die aktuell sechs aktiven Mannschaften des Vereins ausreichen. Die Immergrünschützen haben eine Gesamtsumme von rund 148000 Euro veranschlagt und hoffen nun auf eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde.

Auf Grundlage der 2014 in Kraft getretenen Sportförderrichtlinien wäre ein solcher Baukostenzuschuss der Gemeinde durchaus möglich. Auch die Stimmen aus dem Rat waren positiv. Dritter Bürgermeister Fabian Streit sprach sich für den Verein aus: „Wir müssen dran denken, wie viele Stunden die Schützen ehrenamtlich beim Umbau des Bürgerhauses geholfen haben. So was wird immer schnell vergessen.“

Schützenmeister Alois Eberl führte an, dass sich durch die erforderliche Erneuerung von Böden, Decken, Wänden und sämtlicher Installationen im Bereich Heizung, Wasser und Elektrizität auch der Wert der Bürgerhaus-Immobilie noch mal steige.

Der Gemeinderat einigte sich auf einen gemeindlichen Zuschuss von 15 Prozent der Gesamtkosten, also auf maximal 22000 Euro. Außerdem übernimmt die Gemeinde für eine Kreditaufnahme des Vereins in Höhe von voraussichtlich 50000 Euro eine Ausfallbürgschaft und schließt mit den Immergrünschützen eine Nutzungsvereinbarung für die Räume im Bürgerhaus über 30 Jahre ab.

Neuigkeiten gab es für die Bürger aus dem Ortsteil Gundertshausen. Die Ergebnisse des Ingenieurbüros für den geplanten Gehweg sind eingetroffen. Bürgermeister Josef Schreier teilte mit, dass keine Kanalerneuerung nötig ist und dem Gehweg von dieser Seite nichts im Weg steht. Gemäß der Kostenschätzung muss für die 530 Meter mit rund 49000 Euro gerechnet werden.

Da es sich bei der Ortsdurchfahrt durch Gundertshausen um eine Kreisstraße handelt, kann der Bau des Gehwegs nur unter Federführung des Landkreises realisiert werden. Daher muss zunächst eine Vereinbarung zwischen Gemeinde und Landkreis getroffen werden. Die anfallenden Kosten der Baumaßnahme übernimmt aber ausschließlich die Gemeinde Schiltberg.

Mehrere Bauanträge hatte der Gemeinderat dieses Mal zur Beurteilung auf dem Tisch. Einer davon stammte von der Gemeinde Schiltberg selbst. Beantragt wurde hier die Nutzungsänderung eines Kellerraumes in der Grundschule Schiltberg als Werkraum. Der bisher im Erdgeschoss befindliche Werkraum muss auf Grund der Erweiterung um ein weiteres Klassenzimmer ins Souterrain umziehen. Hierfür sind einige Umbaumaßnahmen nötig, da für einen zweiten Fluchtweg und ausreichend Tageslicht gesorgt werden muss. Der Antrag wurde einstimmig von den Räten bewilligt.

stockt auf Auch im zweiten Bauantrag ging es um eine Erweiterung. Der Hofberg-Freilichttheater-Verein Schiltberg möchte seine Umkleideräume auf der Hofbergbühne um ein Geschoss aufstocken. Auch hier gab es vonseiten des Gemeinderates keine Einwände.

