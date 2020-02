In Affing rechnen viele mit einer Stichwahl

Plus Bürgermeister Markus Winklhofer hat viele Unterstützer verloren. Jetzt bekommt er es mit zwei Herausforderern zu tun. Aber nicht nur deshalb wird es spannend.

Die Gemeinde Affing steht vor einer spannenden Wahl. Kann Bürgermeister Markus Winklhofer sein Amt verteidigen? Macht es ihm sein früherer Unterstützer Gerhard Faltermeier streitig? Oder wird am Ende Carlos Waldmann der lachende Dritte sein? Ein Blick auf das politische Geschehen in der Gemeinde und ihren Ortsteilen.

2014 ging Amtsinhaber Rudi Fuchs trotz zweier Gegenkandidaten (Hubert Brucklachner für SPD /Freie Bürger und Erwin Gerblinger für FWG Anwalting ) mit knapp 70 Prozent als strahlender Sieger hervor, obwohl damals bereits der Staatsanwalt gegen ihn ermittelte. Fuchs wurde wenige Monate später wegen Untreue (ohne sich selbst zu bereichern) und Beleidigung verurteilt. Kurz darauf wurde er krank, sein Stellvertreter Winklhofer musste einspringen. Monate später bat Fuchs um seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand. Deshalb kam es im September 2015 erneut zu einer Bürgermeisterwahl in Affing. 79 Prozent der Wähler schenkten damals Winklhofer das Vertrauen. Gegenkandidat Waldmann hatte keine Chance (21 Prozent).

2014 hatte Anwalting mit Erwin Gerblinger einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Diesmal verzichtet der Ortsteil darauf. Bild: Erich Echter

Inzwischen ist die Lage eine andere. Winklhofer hat bei weitem nicht mehr die Unterstützung wie 2015. Damals hatten ihn nicht nur vier Listen nominiert ( Affing , Mühlhausen-Bergen, Aulzhausen und Haunswies ), sondern auch alle CSU-Ortsverbände in der Gemeinde inclusive Gebenhofen. Doch inzwischen hat der Bürgermeister enorm an Rückhalt verloren. Einzig die Christliche Bürgervereinigung (CBV) Affing und die CSU-Gemeindeversammlung (allerdings diesmal ohne Gebenhofen) nominierten ihn als Bürgermeisterkandidat.

Affing: Welche Chancen rechnen sich die drei Kandidaten aus?

Größter Kontrahent Winklhofers ist Gerhard Faltermeier. Der Jurist aus Mühlhausen , der 2015 zum zweiten Bürgermeister gewählt wurde, trat damals an, um den neuen Bürgermeister zu unterstützen. Das vielversprechend erscheinende Team hielt nicht lange. Faltermeier avancierte zu Winklhofers größtem Kritiker. Sein Tenor: In Affing geht zu wenig und zu langsam voran. Der amtierende Bürgermeister rechtfertigte sich stets mit dem Verweis auf eine zu dünn besetzte Verwaltung. Am Ende sah sich Faltermeier als Hauptkritiker in der Pflicht, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Carlos Waldmann ist der Dritte im Kandidatenbunde. Er will es noch einmal wissen. Wer hat nun die größten Chancen? Nach Lage der Dinge deutet alles auf eine Stichwahl hin. Es ist eher unwahrscheinlich, dass einer der Drei auf Anhieb die absolute Mehrheit schafft.

Der Affinger Ortsteil Haunswies verhält sich neutral in der Frage der Bürgermeisterkandidaten. Bild: Erich Echter

Auch der Amtsinhaber rechnet mit einer Stichwahl. „Mehr Gedanken mache ich mir nicht, weil’s nichts bringt“, sagt Winklhofer gelassen. Beruflich hat der Werbefachmann für das Bürgermeisteramt alle Brücken abgebrochen. „Das war das Risiko, das ich eingegangen bin“, ist er sich bewusst. Das Amt sei zwar sehr stressbehaftet, aber sehr vielseitig. „Ich mag es nach wie vor sehr gerne“, sagt er. In seine Wahlwerbung hat er bislang wenig Zeit investiert. „Die Sacharbeit geht vor“, betont der 56-Jährige. Und die finde häufig „unter der Oberfläche statt“, um Ziele nicht zu gefährden. Will heißen: Bürger und Gemeinderat könnten häufig nicht sehen, wie viel gearbeitet werde.

Auch Herausforderer Faltermeier geht von einer Stichwahl aus. Er erlebt derzeit nach eigenen Angaben viel positive Resonanz in der Gemeinde, wenn er Bürger an der Haustüre besucht oder Wahlveranstaltungen abhält. Bei seinem „Heimspiel“ in Mühlhausen waren über 100 Menschen da. In den Ortsteilen seien stets etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten anwesend. Diese Resonanz sei schon „ein Wert an sich“, findet Faltermeier , der sich in Gelassenheit übt. Wenn er nicht gewählt werde, sei er zwar sicher auch enttäuscht, doch „für mich geht die Welt nicht unter“.

Gebenhofen hat die Liste mit dem Namen „CSU“ – ohne Bürgermeisterkandidat. Bild: Erich Echter.

Auch der dritte Kandidat kalkuliert mit einer Stichwahl. Carlos Waldmann sagt zwar lachend, „ich bin überzeugt von mir, da kann nur ich gewinnen“. Doch er ergänzt schnell: „Ich halte alles für möglich. Man muss realistisch sein.“ Mit der Resonanz auf seine Wahlveranstaltungen ist er zufrieden. „Es sind immer genügend Besucher da“, erzählt Waldmann , der betont, ihm sei ein fairer Wahlkampf wichtig. Empfindlich ist er aber nicht. „Die Leute reden alle viel. Da muss man drüber stehen“, findet er.

Kommunalwahl: Beim Gemeinderat gibt es acht Listen in Affing

Und wie sieht es beim Gemeinderat aus? Gebenhofen und Anwalting gegen den Rest – dieses Bild prägte Affing über viele Jahre. Hintergrund sind bekanntlich die geplanten Umfahrungen für Mühlhausen und Affing , die so nicht im Sinne vieler Gebenhofener und Anwaltinger sind. Zuletzt haben sich aber die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat verschoben – gegen den Bürgermeister. Inzwischen halten nicht einmal mehr alle Gemeinderäte aus Affing zu ihm.

Kommunalwahl 2020 in Affing: Die Gemeinderatskandidaten 1 / 8 Zurück Vorwärts CSU (sie vertritt den Ortsteil Gebenhofen) Georg Engelhard, Christine Schmid-Mägele, Michael Zeitlmeir, Angela Kemming, Matthias Steinherr, Sabine Steinherr, Thomas Gambert, Maria Brandmeier, Ronny Hahn, Andreas Schlecht.

SPD und Freie Bürger Carlos Waldmann, Christian Auner, Rebekka Oriold, Vincenzo Sarcone, Klaus Weber, Daniel Schiffelholz, Gabriele Seiderer, Alvera Ermark-Götz, André Busch, Holger Bleis, Marine Sarcone, Frank Eberle, Philipp Achatz, Silke Waldmann-Burkhardt, Giamberardino Di Meco, René Becker, Lukas Burkhardt, Jasmin Auner, Paul Seiderer, Sonja Steinherr.

Christliche Bürgervereinigung Affing (CBV) Paul Moll, Christoph Fischer, Michael Funk, Fabian Lechner, Andreas Meier, Jutta Hahn, Genovefa Egger, Andreas Widmann, Tobias Kastenhofer, Richard Fischer, Thomas Eichmayr, Christian Meier, Hans-Peter Burger, Christian Dietrich, Torild Wagner-Leonhäuser, Wolfgang Scharf, Martin Egger, Marita Scharf, Beate-Christel Fischer, Gisela Piller.

Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen (WG M-B) Gerhard Faltermeier, Markus Jahnel, Anita Klostermeir, Verena Golling, Susanne Wimmer, Peter Kosak, Clemens Maier, Heiko Baier, Manfred Klostermeir, Albert Gutmann, Konrad Benkart, Jonas Maier, Marc Neukäufer, Maximilian Hartl, Friederike Carlsson, Karina Lindermayr, Albert Draxler, Dominik Erber, Agnes Braun, Rudi Fuchs.

Haunswieser Wählergemeinschaft (HWG) Kaspar Wallner jun., Markus Lindermeir, Jürgen Rauscher, Angelika Man, Sabine Barl, Lucia Bucher, Angelika Higl, Herbert Eberl, Andreas Lechner, Stefan Golling, Patrizia Meidinger, Sonja Wernetshammer, Hellmuth Götz, Hans-Dieter Eckhard.

Freie Wählergemeinschaft Anwalting (FWG) Josef Schmid, Johann Berndl, Thomas Zwettler, Marion Sturm, Andreas Zeitlmeir, Gunther Schweyer, Jutta Schmid, Martin Golling, Josef Sturm, Josef Schlesinger.

Gemeinsames Affing Andreas Widmann, Matthias Brandmeir, Thomas Widmann, Maximilian Thumerer, Cordula Boos, Sonja Achatz, Dominik Pongratz, Andreas Mießl, Albert Brandmeir, Ulrich Scherer, Stefan Geißler, Ulrike Steger, Marcella Sibiriu, Freya Rottenbach, Stefan Thummerer, Christiane Eichmayr, Gerhard Stachulla, Marion Götz-Schmiderer, Barbara Czerwinski, Ricarda Pongratz.

Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen (FBGA) Josef Tränkl, Markus Heidenreich, Helmut Merwald, Christian Golling, Thomas Born, Angelika Mittler, Karl Lichtenstern, Walter Hollman, Franziska Tränkl, Manfred Hengster, Klaus Brandmair, Herbert Hartl, Ulrike König, Markus Lichtenstern, Werner Hartl, Rolf Fissel.

Matthias Brandmeir und Andreas Widmann sind bei der Christlichen Bürgervereinigung ausgestiegen und haben die Liste „Gemeinsames Affing“ gegründet. Damit stehen acht Listen zur Wahl – so viele wie in keiner anderen Gemeinde im Landkreisnorden. Faltermeier hat zwei Listen im Rücken ( Mühlhausen und Aulzhausen ). Carlos Waldmann die Gemeinde übergreifende Liste von SPD und Freien Bürgern. Waldmann verzichtete angesichts der neuen Affinger Liste großzügig auf seine, eigens für seine Kandidatur 2015 gegründete und beinahe namensgleiche Liste „Gemeinsam für Affing “.

Drei Kandidaten machen die Wahl in Affing besonders spannend

Die zusätzliche Liste macht den Kampf um die 20 Sitze im Gemeinderat noch spannender. Derzeit haben die CBV Affing und die Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen jeweils vier Sitze, die Haunswieser Wählergemeinschaft und die CSU (Gebenhofen) je drei Sitze sowie die Freie Wählergemeinschaft Anwalting , SPD und Freie Bürger und die Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen je zwei Sitze. Pikant wird die Gemeinderatswahl durch die Kandidatur von drei bekannten Affinger Akteuren: Ex-Bürgermeister Rudi Fuchs tritt auf der Mühlhausener Liste an, der frühere Verwaltungschef Markus Heidenreich in Aulzhausen und der ehemalige Kämmerer Kaspar Wallner in Haunswies.

