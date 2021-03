vor 47 Min.

In Aichach entstehen 20 neue Wohnungen

Plus In Aichach soll fleißig gebaut werden: Im Bauausschuss liegen reihenweise Bauanträge für Mehrfamilienhäuser und Ausbauten vor. Nicht alle stoßen auf Zustimmung.

Von Claudia Bammer

Um jede Menge neue Wohnungen ging es im Aichacher Bauausschuss. Auf der Tagesordnung standen auch mehrere Mehrfamilienhäuser. Doch die Räte sind nicht von allen Plänen begeistert.

Nein zu Mehrfamilienhaus in Ecknach: Keine Zustimmung gab es für einen Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit drei Vollgeschossen und acht Wohnungen nahe dem Erlenweg in Ecknach. Wie Ulrich Egger vom Bauamt berichtete, gibt es für das Grundstück bereits einen positiven Bauvorbescheid. Der Bauantrag weicht von der Bauvoranfrage allerdings ab: Das Haus ist etwa 17,6 Quadratmeter größer, und die Lage ist verändert.

Die Zufahrt sei nicht rechtlich gesichert, und der Lage der Stellplätze könne man nicht zustimmen, so Egger. Von geringfügigen Abweichungen gegenüber der Bauvoranfrage könne man nicht mehr ausgehen. Daher greift die Veränderungssperre, die der Stadtrat zwischenzeitlich über den Bereich verhängt hat, und hat die Zufahrt nicht rechtlich gesichert. Ein Bebauungsplan soll dort insbesondere die Stellplätze und Zufahrten bauplanerisch steuern.

An der Franz-Beck-Straße in Aichach sollen Wohnungen entstehen

Mehrfamilienhaus an Franz-Beck-Straße zurückgestellt Zurückgestellt hat der Bauausschuss einen Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit drei Etagen und sechs Wohnungen an der Franz-Beck-Straße. Das Grundstück ist zwar über die Franz-Beck-Straße erschlossen, aber fünf der nötigen sieben Stellplätze sind nur über ein anderes Grundstück erreichbar. Das sei derzeit eine Wiese, gehöre aber wie das Baugrundstück selbst zum Umgriff des Bebauungsplans für den "Wohnpark an der Franz-Beck-Straße", der gerade aufgestellt wird, erläuterte Ulrich Egger vom Bauamt.

Eine zusätzliche Erschließung seines Grundstücks von dort aus könne man dem Bauherrn derzeit nicht zusichern. Der Bauausschuss war einstimmig für die Zurückstellung. In einem weiteren Tagesordnungspunkt empfahl er außerdem einstimmig dem Stadtrat, eine Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans zu erlassen.

Für den Wohnpark an der Franz-Beck-Straße wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Das Bild stammt aus dem Jahr 2016. Bild: Erich Echter (Archivbild)

Nein zu Mehrfamilienhaus in Klingen: Ein Mehrfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen und fünf Wohnungen an der Hochstraße in Klingen hat ebenfalls keine Zustimmung bekommen. Wie Ulrich Egger vom Bauamt erläuterte, wären dafür massive Abgrabungen und bis zu 6,50 Meter hohe Stützwände erforderlich. Deshalb füge es sich nicht in die nähere Umgebung ein.

Ja zu Umbau in ein Mehrfamilienhaus in Klingen: Zugestimmt hat der Bauausschuss einer Bauvoranfrage für den Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Deutschherrnstraße in Klingen zu einem Mehrfamilienhaus, bei dem auch das Dachgeschoss ausgebaut werden soll. Acht Wohnungen sind vorgesehen, alle kleiner als 60 Quadratmeter.

Fünf neue Wohnungen im Aichacher Stadtteil Walchshofen

Ja zu zwei Wohngebäuden in Walchshofen: Zum vierten Mal war ein Bauvorhaben an der Fichtenstraße in Walchshofen Thema. Dort will ein Antragsteller auf einer ehemaligen Hofstelle ein Mehrfamilienhaus mit nun drei Wohnungen statt der vorher beantragten sechs Wohnungen und ein Wohnhaus mit zwei Wohnungen bauen. Damit war der Bauausschuss einverstanden.

Ja zu Umbau am Stadtplatz: Am Stadtplatz soll das Wohn- und Geschäftshaus mit der Nummer 19 in den oberen Etagen umgebaut und modernisiert werden. Zu zwei Wohnungen, die es schon gibt, sollen fünf weitere dazukommen, wo sich jetzt ein Büro und Lagerflächen befinden. Zwei der sieben Wohnungen sind kleiner als 60 Quadratmeter. Der Bauausschuss war damit einverstanden. Der Bauherr darf außerdem die drei Stellplätze, die jetzt zusätzlich notwendig wären und auf dem Grundstück nicht untergebracht werden können, ablösen.

Das Haus am Stadtplatz 19 soll in den oberen Etagen modernisiert und umgebaut werden. Statt zwei soll es künftig sieben Wohnungen geben. Bild: Erich Echter

Nein zu Anbau an Theodor-Heuss-Straße: Mit einem Anbau und der Erweiterung von zwei Dachgauben will ein Antragsteller sein Zweifamilienhaus erweitern. Dadurch würde ein weiteres Vollgeschoss entstehen, was laut Ulrich Egger vom Bauamt dem dort gültigen Bebauungsplan widerspricht. Der Anbau halte zudem die Abstandsflächensatzung der Stadt nicht ein.

Ja zu Umbau in Blumenthal: Keine Einwände hatte der Bauausschuss gegen einen Umbau in Blumenthal. Dort soll laut Bauantrag das Dachgeschoss im Verwaltergebäude zu zwei Wohnungen umgebaut werden.

