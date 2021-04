In Rapperzell beginnt im Mai die Kanalsanierung

Plus Noch im Mai sollen die Arbeiten in dem Schiltberger Ortsteil beginnen, ebenso in Gundertshausen. Einige Fragen sind aber noch zu klären.

Die geplanten Kanalsanierungen in den Schiltberger Gemeindeteilen Rapperzell und Gundertshausen riefen zur Sitzung des Gemeinderates einige Zuhörer auf den Plan. Bürgermeister Fabian Streit hatte damit zu tun, diese coronakonform mit Abstand im Sitzungssaal unterzubringen. "Wenn jetzt noch mehr kommen, müssen wir den Raum leider schließen", so das Gemeindeoberhaupt.

Robert Frank und Matthias Bauer vom Ingenieurbüro Mayr aus Untergriesbach unterrichteten den Gemeinderat über den Zustand der beiden Kanalnetze. Das Kanalsystem in Rapperzell wurde bereits im vergangenen Jahr per Videobefahrung begutachtet, der Auftrag zur Sanierung wurde, wie Robert Frank berichtete, bereits im Oktober 2020 an die Firma Swietelsky vergeben.

Was jetzt den Verantwortlichen Kopfzerbrechen bereitet, ist die Tatsache, dass die früher oft im Kanalbau verwendeten Asbest-Zement-Rohre seit Dezember laut Regierung nicht mehr abgefräst werden dürfen. Sprich: Eine Sanierung im sogenannten Inlinerverfahren ist dadurch nicht möglich. Auch in Rapperzell sind teils diese Rohre vorhanden. An Alternativverfahren wird aber bereits getüftelt, solang heißt es jetzt abwarten. "Im schlimmsten Fall müssen wir halt die Bereiche mit den Asbest-Zement-Rohren so lange belassen, bis der Kanal komplett saniert werden muss", sagte Bürgermeister Fabian Streit dazu.

In zwei Straßen ist ein Neubau notwendig

Die gute Nachricht ist, dass trotzdem ein Großteil der Arbeiten durchgeführt werden kann. Vor allem in den Bereichen, wo viel Fremdwasser in den Kanal eintritt, beginnen die Maßnahmen bereits im Mai. Und im südwestlichen Teil des Ortes, sprich in der Markusstraße und im Allenberger Weg, ist ohnehin ein Neubau vonnöten. Hier wird aber zunächst der Baugrund untersucht. Für einen Teil, der durch ein Privatgrundstück läuft, ist zudem noch eine Grunddienstbarkeit abzuklären, bevor die Arbeiten in diesem Bereich starten können.

Nicht unbedingt einfacher gestaltet sich die Situation in Gundertshausen. Zwar ist hier lediglich in der nördlichen Weilachstraße ein deformiertes PVC-Rohr auszutauschen und der alte Beton-Spitzmuffen-Kanal im Mühlweg muss saniert werden, allerdings steht gleichzeitig in Gundertshausen der Bau eines Gehweges an. Deshalb schlug Bürgermeister Fabian Streit seinen Gemeinderäten vor, als Allererstes noch mal ein Treffen mit den Gundertshausener Bürgern einzuberufen, sobald dies pandemiebedingt wieder möglich ist.

Bürgermeister will erst über Gehweg entscheiden

"Wir müssen entscheiden, ob wir den Gehweg provisorisch oder voll ausbauen", so Streit. Würde man sich für einen Vollausbau entscheiden, dann könne man nicht eine Wasserleitung und einen Kanal, beides um die 50 Jahre alt, einfach überbauen, sondern müsse alles erneuern. Nicht zu vergessen, dass für die Baumaßnahme erst mal der Landkreis mit ins Boot geholt werden muss, da es sich ja um eine Kreisstraße handelt. Die Kanalsanierung im Mühlweg wird daher vorerst zurückgestellt, bis man eine Einigung bezüglich des Gehweges gefunden hat. Das deformierte PVC-Rohr in der Weilachstraße wird aufgrund des geringen Arbeitsaufwandes sofort erledigt.

Was das Ingenieurbüro Mayr in jedem Fall auch sofort erledigen kann, sind die Planungen für den Kanalanschluss der beiden neuen Baugebiete in Gundertshausen und Rapperzell. Geplant sind zwölf Bauplätze in Rapperzell und neun in Gundertshausen. In beiden Fällen ist ein Regenrückhaltebecken in Erdbauweise geplant, welches bei Starkregenereignissen vor Überflutung schützen soll, wie Matthias Bauer berichtet.

Neues Grabensystem zur Weilach

Außerdem wird in Gundertshausen zusätzlich ein Grabensystem zur Weilach gezogen über welches das Rückhaltebecken gedrosselt abfließen kann. Wie der Rest von Gundertshausen wird auch das neue Baugebiet mit Hauspumpwerken ausgestattet werden.

Für die weiteren Planungen setzt sich das Ingenieurbüro Mayr nun mit dem Büro von Landschaftsarchitekt Hans Brugger in Verbindung, welcher für die Bauleitplanung zuständig ist.

Lesen Sie dazu auch: