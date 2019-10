vor 37 Min.

In zwei Wirtshäusern im Wittelsbacher Land bleibt die Küche kalt

Plus Zwei bekannte Wirtshäuser im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg machen zu. Eines der beiden ist schon geschlossen, das andere schließt am Sonntag.

Von Gerlinde Drexler und Vicky Jeanty

Schlechte Nachrichten für Menschen, die gerne in der Region zum Essen gehen. In zwei bekannten Wirtshäusern im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes bleibt die Küche kalt. In der Schlosswirtschaft in Haslangkreit mit ihrem schönen Biergarten ist das schon so. Am Pöttmeser Marktplatz hören die Pächter der Ratsstuben am Sonntag auf. Wie es weitergeht, ist bei beiden Häusern unklar.

Wirt der Schlosswirtschaft: „Das war mein schwerstes Jahr“ Schlosswirtschaft Haslangkreit Seit Anfang Oktober ist die Wirtschaft im Kühbacher Ortsteil geschlossen. Das hat mehrere Gründe. Wirt Thomas Heim konzentriert sich jetzt ganz auf die Gaststätte Peterhof in Kühbach, wo er ebenfalls Pächter ist und jetzt selbst in der Küche steht. „Das war mein schwerstes Jahr überhaupt“, sagt Heim rückblickend. Die Schlosswirtschaft in Haslangkreit ist seit Anfang Oktober geschlossen. Der Eigentümer will sie verkaufen. Bild: Gerlinde Drexler Im April fiel er wegen einer schweren Verletzung länger aus. Und auch mit dem Personal klappte es nicht so, wie der Pächter von Schlosswirtschaft und Peterhof es sich eigentlich vorgestellt hatte. „Die Unterstützung der ehemaligen Azubis hat nicht so funktioniert, wie ich gehofft hatte“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Schwierige Personalsituation trug zur Entscheidung bei Heim entschloss sich aufgrund der Personalsituation deshalb, nur noch den Peterhof zu betreiben. Die Schlosswirtschaft in Haslangkreit ist seit Anfang Oktober geschlossen. Wie es dort weitergehen wird, ist offen, denn der Eigentümer denkt über einen Verkauf nach. Er hat den „Landgasthof mit schönem Biergarten und zwei sehr großen Wohnungen“ im Internet ausgeschrieben. Ratsstuben Pöttmes Sonntag, 3. November, ist der letzte Tag, an dem das Gastronomie-Ehepaar Petra und Albert Utz Gäste bewirtet. Wie berichtet, haben die Wirtsleute nach sechs Jahren vorzeitig ihren Pachtvertrag mit Baron Umberto von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach gekündigt. Momentan habe man noch keinen Nachfolger gefunden, sagte auf Anfrage eine Mitarbeiterin der Brauerei. Es gebe zwar Verhandlungen, aber noch sei keine Entscheidung gefallen. Auch der Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele, dessen Gemeinde im Besitz der Ratsstuben ist, hat diesbezüglich noch keine konkreten Informationen bekommen. Flohmarkt mit Deko-Artikeln und Geschirr in den Ratsstuben Am Samstag, 9. November, veranstaltet die Familie Utz einen Flohmarkt in den Ratsstuben. Angeboten werden unter anderem Deko-Artikel und Geschirr. Ein Teil des Erlöses kommt laut den Wirten einem ortsansässigen Kindergarten zugute.

