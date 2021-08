Inchenhofener Gemeinderat vertagt Entscheidung zu Luftreinigern für Schule

Plus Soll Inchenhofen Luftreiniger für die Schule und den Kindergarten kaufen? Oder in eine womöglich bessere Variante investieren? Das beschäftigt den Gemeinderat.

Mit der Frage, ob Luftreinigungsgeräte für die Schule gekauft werden sollen, um Kinder und Personal vor dem Coronavirus zu schützen, beschäftigte sich der Gemeinderat Inchenhofen intensiv. Bürgermeister Toni Schoder sagte bei der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend: "Es ist nicht einfach." Besonders unzufrieden mache, "dass wir aufgrund des zeitlichen Drucks zu einer Entscheidung gedrängt werden, von der wir nicht überzeugt sind".