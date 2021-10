Inchenhofen

05:58 Uhr

Internet: 400 Haushalte in Inchenhofen bekommen Glasfaseranschlüsse

In Inchenhofen sollen knapp 400 Haushalte Glasfaseranschlüsse erhalten.

Plus In Inchenhofen werden fast 400 Haushalte Glasfaseranschlüsse bekommen. Doch nicht nur sie brauchen Geduld, sondern auch Haushalte, die bereits gut versorgt sind.

Von Gerlinde Drexler

Insgesamt fast 400 Haushalte in Inchenhofen werden einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet bekommen. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Dienstagabend, das Erschließungsgebiet auszuschreiben. Gefördert wird der Ausbau im Rahmen des Förderverfahrens nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie. Das heißt, dass die Gemeinde von den Kosten von rund 2,6 Millionen Euro nur ein Zehntel übernehmen muss. Ein paar weiße Flecken werden aber vorerst bleiben. Und auch die anderen brauchen Geduld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen