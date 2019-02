12.02.2019

Inchenhofens Bürgermeister: "Habe mir nichts vorzuwerfen"

Nachdem die Führungsspitze der Inchenhofener Feuerwehr ihre Ämter niedergelegt hat, kündigte Bürgermeister Karl Metzger am Montag an, dass der Gemeinderat am Dienstagabend über das Thema diskutieren werde.

Nachdem die Führung der Inchenhofener Feuerwehr ihre Ämter niederlegte, müssen bis Mai Nachfolger gefunden sein. Wie Bürgermeister und Kommandant sich äußern.

Von Gerlinde Drexler

Die Fragezeichen auf der Liste zu den Neuwahlen der Inchenhofener Feuerwehr sprachen eine deutliche Sprache. Bürgermeister Karl Metzger, der die Liste als Wahlleiter ein paar Tage vor der Jahreshauptversammlung bekam, war damit klar, dass es für die Führungsspitze keine Kandidaten gab. Sowohl die Posten der beiden Kommandanten als auch der beiden Vorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr konnten nicht besetzt werden (wir berichteten ).

Kommandant kritisiert Zusammenarbeit mit Gemeinde Inchenhofen

Auf die Gründe seiner Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren, war Kommandant Richard Hartmann in seinem Bericht auf der Jahreshauptversammlung eingegangen. Er sei vor allem über die mangelnde Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Gemeinderat hinsichtlich der laufenden Arbeiten zum Feuerwehrhaus und zur Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos enttäuscht, sagte er.

Beide Feuerwehr-Kommandanten und Vorsitzende legten Ämter nieder

Außer ihm hatten sich auch Vorsitzender Thomas Heilgemeir sowie die jeweiligen Stellvertreter Manfred Walch und Johann Hundseder nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen.

Im Gespräch mit den Aichacher Nachrichten wollte Hartmann auf die Hintergründe nicht näher eingehen. Der Kommandant sagte lediglich: „Es gibt bestimmte Gründe, weshalb manche Leute nicht mehr weitermachen.“

Hartmann war sechs Jahre lang zweiter Kommandant bei der Inchenhofener Feuerwehr und zwölf Jahre lang Kommandant. In dieser Zeit stieg die Zahl der Mitglieder von 21 auf knapp 50 an. Seine Entscheidung habe nichts mit der Feuerwehr zu tun, betonte Hartmann. „Überhaupt nicht.“

Metzger verweist auf einstimmige Entscheidungen im Gemeinderat

Bürgermeister Metzger wusste ein paar Tage vor der Versammlung der Feuerwehr, dass es keine Kandidaten für die Führungsspitze gab. „Wir konnten auf die Schnelle keine Lösung finden“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage der Aichacher Nachrichten. Hartmann nannte auf der Versammlung keine Namen, von wem er konkret in der Gemeinde oder im Gemeinderat enttäuscht war. Metzger dazu: „Ich fühle mich auch betroffen.“ Im Gespräch mit den Aichacher Nachrichten sagte er aber auch: „Die Entscheidungen im Gemeinderat waren alle einstimmig. Ich habe mir von daher nichts vorzuwerfen.“

Die Amtszeit des Kommandanten geht noch bis Anfang Mai. Bis dahin müsse die Gemeinde eine Lösung finden, so der Bürgermeister. In der Sitzung am Dienstag wird der Gemeinderat das Thema diskutieren. Darüber, wie es weitergehen würde, wenn die Feuerwehr bis Anfang Mai keine Führungsspitze hat, will Metzger gar nicht nachdenken. Dann müsste eventuell ein Notkommandant eingesetzt werden.

