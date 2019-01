02.01.2019

Infoabend zum Gaudiwurm

Heute gibt es Details zum Jubiläumsumzug in Griesbeckerzell

Kaum hat das neue Jahr begonnen, dreht sich im närrischen Dorf am Rande der Alpen bereits wieder alles um den Fasching. Im Mittelpunkt steht der 60. Geburtstag der Faschingsgesellschaft Zell ohne See.

Auch im Jubiläumsjahr gibt es einen großen Faschingsumzug im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell. Bereits am heutigen Mittwoch, 2. Januar, findet die erste Infoveranstaltung zum Zeller Gaudiwurm statt. Alle Gruppierungen und Wagenbauer, die am Faschingssonntag teilnehmen wollen, werden gebeten, heute um 19.30 Uhr zur Umzugsversammlung ins Zeller Schützenheim am Hang 18a zu kommen. Nicht mehr lang ist es bis zur Premiere des Jubiläumsprogramms. In Zusammenarbeit mit dem Schützenverein Almenrausch findet am Samstag, 5. Januar, ab 20 Uhr in der Zeller Faschingshalle der kombinierte Inthronisationsball und Burschen- & Derndlball statt. Aus organisatorischen Gründen wurden die beiden Bälle in diesem Jahr zusammengelegt.

Eröffnet wird der Ball durch die Schützenkönige mit ihren Lieseln. Danach präsentieren die Zeller Garden und das Prinzenpaar mit Hofstaat erstmals ihr Programm, das – passend zum Jubiläum – „We like to party“ lautet. Musik kommt von der Tom-Lorenz-Band. Der Ball ist bereits ausverkauft, Restkarten sind nicht mehr erhältlich. (pas)

