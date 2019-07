vor 24 Min.

Internationales Feld beim Sautrogrennen in Rehling

In Rehling siegen trotz großer Konkurrenz die Favoriten. Auch ein Inder, ein Kolumbianer und ein Argentinier schippern im Sautrog die Friedberger Ach hinunter.

Von Josef Abt

Ein Traumwetter, eine Rekordteilnehmerzahl mit 23 Startern, ein Favoritensieg und schließlich eine tolle, laue Sommernacht bei der gut besuchten Abschlussveranstaltung in Higl’s Feldstadel: So lässt sich das 33. Rehlinger Sautrogrennen in der Friedberger Ach zusammenfassen.

Keineswegs überraschend kam der Sieg von Thomas Riegl und Daniel Henle, die als Titelverteidiger in der Favoritenrolle angetreten waren. Sie standen wie schon im Vorjahr und auch ein Jahr zuvor oben auf dem Siegerpodest und holten sich nach dem dreimaligen Gewinn in Folge den Wanderpokal endgültig. Es gab zwar mehrere Konkurrenten, die sich wie die Jahre zuvor ganz vorne mit platzieren konnten, doch den Sieg konnten sie den jungen Burschen aus Oberach nicht streitig machen.

Hans Higl aus Oberach bringt Studienkollegen zum Sautrogrennen mit

Im Teilnehmerfeld ging es international zu. Hans Higl aus Oberach, angehender Astrophysiker, hatte drei ausländische Studienkollegen aus seiner Wohngemeinschaft aus Neufahrn bei Freising mitgebracht. Ein Inder, ein Kolumbianer und ein Argentinier stellten sich mutig diesem Wettkampf. Doch wie erwartet hatten sie mit dem Sautrog und der „heimtückischen Ach“ so ihre Probleme. Doch wie bei all den anderen Teilnehmern, darunter ein Team aus Dresden und weitere Auswärtige, zählte der olympische Gedanke „Dabeisein ist alles“. Vor dem Start kündigte Rennleiter Anton Rutka eine Sonderaufgabe für alle Teams an der Mittelstation bei der Feldscheune von Johann Higl an. „Hier kann das Rennen über den Sieg entscheiden“, lautete die Warnung und so kam es dann auch. In einen speziellen Blechkrug mussten Holzpellets möglichst gewichtsgenau eingefüllt werden. Das Zielgewicht waren 1981 Gramm, gemäß dem Gründungsjahr des Stammtischs Schlemmer, dem Ausrichter dieses Rennens. Hier vergaben die Zweitplatzierten Frank Widmann und Stephan Widmann den Sieg. Zeitmäßig lagen sie mit dem Sautrog zwar weit vorne, doch beim Gewichtschätzen lagen sie fast 900 Gramm daneben und bekamen 60 Sekunden Strafzeit aufgebrummt. Das Siegerteam schätzte wesentlich besser, was ihm mit neun Sekunden Vorsprung schließlich doch den Sieg brachte.

Sautröge werden auch in Rehling immer seltener

Kurz vor Beginn sah es noch sehr mau aus am Startplatz hinter dem alten Sägewerk in Oberach, der sich aber innerhalb kurzer Zeit mit Teilnehmern und Zuschauern füllte. Weil immer weniger Sautröge haben, hatte Siegfried Haberl aus Au mit einigen Helfern kurzerhand ein paar Tag zuvor eine kleine Serie aufgelegt. Sie zimmerten drei Sautröge mit Originalmaßen zusammen. Wegen des starken Andrangs bei der Anmeldung verzögerte hatte sich der Start. Mit 23 Teams waren es so viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr. Mit einem dieser neuen und wesentlich leichteren Tröge startete ein Favoritenpaar: Andreas Schmidberger, diesmal mit Uli Stöckl als Cocapitän. Die stellten schnell einen Unterschied zu den alten Sautrögen fest. Sie hatten aber ebenso wie alle Teilnehmer mit dem niedrigen Wasserstand der Friedberger Ach zu kämpfen. Die Tröge liefen an einigen Stellen auf Grund lief. Besonders die etwas schwereren Teilnehmern hatten da ihre Probleme und mussten ihr Gefährt schiebend weiter transportieren. So fanden die zahlreichen Zuschauer entlang der Rennstrecke ihre Belustigung. Ganz besonders die Kinder. Sie hatten sich auf den Brücken mit Eimern postiert, um den Teilnehmern von oben eine nasse Abkühlung zu verpassen. Beim Einsteigen taten sich besonders die internationalen Teilnehmer recht schwer. Sie hatten Schwierigkeiten mit der Balance, mancher landete gleich in der Ach – zur Erheiterung der Zuschauer. Sehr tapfer hingegen schlug sich das einzige rein weibliche „Boot“ mit Emma Strobl und Hanna Egger, die immerhin den sechsten Platz belegten.

An der Mittelstation gab es regelrechten Ansturm auf Bosna, Steaksemmeln und Getränken. Die gelungene Veranstaltung fand am Abend mit der Siegerehrung in der voll besetzten Feldscheune ihren Ausklang. Dabei wurde der Mut der ausländischen Gäste besonders beklatscht.

Die Gewinner des Rehlinger Sautrogrennens

1. Thomas Riegl/Daniel Henle (Titelverteidiger) in 13:50 Minuten

2. Frank Widmann/Stephan Widmann (13:59)

3. Korbinian Bachmeir/Louis Stöckl (15:07)

4. Andreas Schmidberger/Uli Stöckl (16:40)

5. David Happacher/Yannik Stöckl (16:42)

6. Emma Strobl/Hanna Egger (17:27)

7. Michael Baur/Alexander Brodte (17:49)

8. Klaus Jakob/Christoph Meyer (19:23)

9. Michael Lindermeir/Rebekka Bachmeir (19:26)

10. Benedikt Bachmeir/Elias Bader (20:01)

Schlusslichter Das bayerisch/indische Duo mit Hans Higl/Uday Menom landete als Vorletzter auf Rang 22 (32:20). Das zweite internationale argentinisch/ kolumbianische Team mit Cingolani Stantiago/Juan Cruz kam auf Platz 21 (32:20). Aurelius Grüßenbeck (Oberach) und Jonatan Schnieders (Aachen) bekamen als Letzte mit 33:22 den Trostpreis.