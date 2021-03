vor 22 Min.

Inzidenzwert 16,3: Landkreis Aichach-Friedberg unter Top Ten in Deutschland

Die Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt weiter. Damit ist der Landkreis deutschlandweit in den Top Ten. Doch die gute Nachricht hat möglicherweise einen Haken.

Von Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land ist weiter gesunken und liegt nun bei 16,3. Wie außergewöhnlich das ist, zeigt ein Blick auf die deutschlandweite Statistik des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Dort zählt Aichach-Friedberg zu den acht Landkreisen und kreisfreien Städten mit den niedrigsten Inzidenzwerten. "Spitzenreiter" waren am Montag die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Dithmarschen ( Schleswig-Holstein) mit jeweils neun Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage. In Bayern lag der Inzidenzwert bei 66, deutschlandweit ebenfalls.

Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenzwert möglicherweise zu niedrig

Der erfreuliche Wert am Montag hat jedoch möglicherweise auch einen Haken. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt, können die sehr niedrigen Inzidenzwerte damit zusammenhängen, dass das Gesundheitsamt unterhalb eines Inzidenzwerts von 35 an Wochenenden nur eine telefonische Rufbereitschaft sicherstellen muss. "Nachdem der Landkreis schon zwei Wochen lang unter 35 war, hat das Gesundheitsamt an diesem Wochenende erstmals nicht tagesaktuell über das LGL an das RKI gemeldet", so das Landratsamt.

Wie das Landratsamt außerdem bekanntgab, wird das Krankenhaus Aichach auch im März durch Sanitätssoldaten der Bundeswehr unterstützt. Ein Soldat bleibt bis mindestens 15. März, zwei weitere bis mindestens 31. März in der Klinik tätig. Die Zahl der Corona-Patienten dort bleibt vergleichsweise niedrig. Sechs positiv getestete Personen mussten am Montagmorgen stationär behandelt werden. Drei Patienten liegen auf der Intensivstation, sie alle müssen beatmet werden. Dazu kommen in Aichach vier Verdachtsfälle. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar gibt es nach Auskunft des Landratsamts derzeit weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

Schnelltest-Stationen des BRK nehmen Betrieb auf

Unterdessen hat in der Meringer Mehrzweckhalle die erste Schnellteststation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ihren Betrieb aufgenommen - offenbar reibungslos. "Das Angebot wurde sehr gut angenommen, insgesamt haben sich 58 Personen testen lassen, alle Tests waren negativ", so das Landratsamt. Schnelltests sind aktuell ohne Voranmeldung möglich. Dies gilt für die Stationen in Mering (Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8, derzeit geöffnet: Sonntag 15 – 17 Uhr, Dienstag 9 – 11 Uhr und 17 – 19 Uhr), Pöttmes (große Turnhalle der Volksschule, Gartenstraße 28, derzeit geöffnet: Mittwoch 18 – 20 Uhr, Samstag 10 – 12 Uhr) und Friedberg (Pfarrzentrum St. Jakob, derzeit geöffnet: Montag und Donnerstag, 17 - 19 Uhr).

Insgesamt sind seit Anfang März 3496 Landkreis-Bewohner positiv getestet worden, davon 29 in den vergangenen sieben Tagen. Drei Fälle gab es in Aichach, zwei in Friedberg, vier in Kissing und sieben in Mering. 85 Landkreis-Bewohner sind im Zusammenhang mit der Pandemie ums Leben gekommen.

