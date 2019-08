vor 22 Min.

Italienische Nacht in Haunswies

„Il dolce far niente“ – das süße Nichtstun zeigt der Musikverein Haunswies in seinem Video zu der Veranstaltung, die am kommenden Samstag, 10. August, auf dem Kirchplatz geplant ist. Am Samstag bleibt das süße Nichtstun allerdings den Besuchern vorbehalten. Foto: Musikverein Haunswies, Repro: chsm

Musik, Wein und Pizza am Samstag auf dem Kirchplatz

Auf dem Kirchplatz sieht es aus wie im Urlaub in Italien: Menschen tanzen, liegen bequem auf Luftmatratzen, genießen Cocktails, tragen Sonnenbrillen. Was ist in Haunswies los? „Il dolce far niente“ – „das süße Nichtstun“ –ist im Werbevideo des Haunswieser Musikvereins zu sehen. Die Mitglieder des Vereins unter Michael Billhardt und Rob Fischer haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Am Samstag, 10. August, startet auf dem Kirchplatz in Haunswies „Una Notte Italiana“. Also doch Urlaubsfeeling in Haunswies.

Freilich bedeutet das für die Mitglieder des Haunswieser Musikvereins auf keinen Fall „il dolce far niente“ – Wochen langer Proben für ein buntes italienisches Musikprogramm liegen hinter ihnen. Am Samstag stürzen sich alle in die Arbeit, damit sich die Gäste fast so wie in Italien fühlen: Es gibt Wein, Pizza, Häppchen und Eis zur besten Unterhaltung.

Das „süße Nichtstun“ bleibt dem Publikum vorbehalten. Bleibt nur zu hoffen, dass zum „Dolce Vita“ in Haunswies das Wetter gut ist. Falls es dennoch regnen sollte, haben die Haunswieser vorgesorgt. Der Eintritt zu der italienischen Nacht ist frei, Einlass zu der Veranstaltung ist ab 18.30 Uhr. (chsm)

