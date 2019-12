JVA-Insassin geht auf mehrere Beamte los

Plus Eine 46-Jährige tritt und kratzt Mitarbeiterinnen der JVA Aichach. Ein Gutachten bescheinigt ihr eine verminderte Schuldfähigkeit. So fällt die Strafe aus.

Zu einem Gerangel zwischen einer 46-jährigen Insassin der Aichacher Justizvollzugsanstalt und Beamten kommt es im Juli vergangenen Jahres. Die Frau hat ein Kabel um den Hals gewickelt. Die Beamten haben Sorge, sie wolle sich das Leben nehmen. Als sie in die Zelle kommen, reagiert die Gefangene äußerst aggressiv. Sie kratzt, tritt und versucht zu beißen. Drei Beamte werden leicht verletzt. Weitere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sind notwendig, um die 46-Jährige zu bändigen.

Nun musste sie sich vor dem Aichacher Amtsgericht wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Genau diese Anklagepunkte tauchen in der Vorstrafenliste der Angeklagten immer wieder auf. Vor drei Jahren brachten sie die heute 46-Jährige schon einmal ins Aichacher Gefängnis.

Prozess in Aichach: das sagt das Gutachten

Zur Zeit sitzt sie dort wieder. Diesmal in Untersuchungshaft, weil sie mehrmals zu Verhandlungsterminen nicht erschienen war. Das Amtsgericht hatte deshalb einen Haftbefehl erlassen. Beim ersten Verhandlungstag vor rund zwei Wochen hatten die Mitarbeiterinnen der JVA geschildert, wie die Angeklagte ausgetickt war. Im Gefängnis sei sie als schwierige Insassin bekannt. Sie sei aber noch nie so wie diesmal ausgerastet, so der Tenor der Aussagen. Die Insassin einer Nachbarzelle hörte die Angeklagte damals schreien, dass die Beamten ihre Zelle verlassen sollten. Von den eigentlichen Vorfällen in dem Raum habe sie jedoch nichts mitbekommen, sagte sie nun am zweiten Verhandlungstag aus.

Laut einem Gutachten, das Richterin Eva-Maria Kraus verlas, leidet die Angeklagte an paranoider Schizophrenie, die sich unter anderem als Verfolgungswahn äußern kann. Das Gutachten war im Zusammenhang mit zwei anderen Anklagen im Raum Nürnberg erstellt worden. Dabei kam auch zur Sprache, dass die Frau jahrelang von ihrem damaligen Mann misshandelt und zur Prostitution gezwungen worden war. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass eine verminderte Schuldfähigkeit vorlag.

Das berücksichtigte Staatsanwältin Stefanie Dylla in ihrem Plädoyer. Sie betonte, dass es „keine Anhaltspunkte für rechtswidriges Verhalten“ der JVA-Mitarbeiter gebe, gegen das sich die Angeklagte hätte wehren müssen. Dylla konnte nachvollziehen, dass die 46-Jährige sich von den Beamtinnen nicht hinreichend respektiert fühlte, sah das aber als Ausdruck ihrer Krankheit. Gegen die Angeklagte sprach aus ihrer Sicht unter anderem, dass sie massiv Widerstand geleistet hatte. Dylla forderte eine achtmonatige Haftstrafe.

Verteidiger Dzevdet Fetahi war der Ansicht, dass damals in der Zelle keine Notsituation bestand. Die Frage, ob die Handlung der Beamten tatsächlich gerechtfertigt war, verneinte er: „Die Angeklagte hat sich berechtigt gewehrt.“ Der Anwalt plädierte für eine höchstens viermonatige Bewährungsstrafe.

Richterin glaubt der Angeklagten

Richterin Kraus schloss sich jedoch der Sicht der Staatsanwältin an. Auch sie betonte, dass die JVA-Mitarbeiter „im rechtmäßigen Rahmen gehandelt“ hatten. Das Verhalten der Angeklagten entspreche eins zu eins der im Gutachten beschriebenen Verhaltensweise, so die Richterin. Sie glaubte der Angeklagten, dass die Situation für sie schlimm gewesen war. Sie habe jedoch völlig überreagiert.

Die Richterin ging ebenfalls von einer verminderten Schuldfähigkeit der Angeklagten aus und verurteilte die 46-Jährige zu einer sechsmonatigen Haftstrafe.