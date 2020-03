vor 39 Min.

Jagdgenossen Sainbach bestätigen Vorsitzenden

Bei der Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Sainbach (Markt Inchenhofen) standen Neuwahlen an. Vorsitzender Michael Zeitlmeir wurde einstimmig von allen knapp 30 Anwesenden wiedergewählt. Sein bisheriger Stellvertreter Andreas Karl stellte sich nicht mehr zur Wahl. Die Mitglieder wählten im Schützenheim Christian Heinrich zum neuen Stellvertreter.

Im Schnelldurchgang leitete Michael Riemensperger die Neuwahlen. Rainer Tremmel, der nicht mehr als Kassenprüfer kandidierte, unterstützte ihn dabei. Neben Vorsitzendem Zeitlmeir und seinem Stellvertreter Heinrich gehören dem Vorstand Schriftführer Konrad Schapfl und Schatzmeister Josef Rottmann an. Kassenprüfer sind Johann Hackl und der neu gewählte Thomas Tremmel. Die Mitglieder sprachen an, dass dringend ein zweiter Holzspalter gekauft werden müsste. Der Vorstand will dass überdenken und dann entsprechend umsetzen. (sfx)

Themen folgen