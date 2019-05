17:01 Uhr

Jasmin Welzel: So tickt Kühbachs Tischtennis-Hoffnung

Über ihren Vater und ihren Bruder fand Jasmin Welzel den Weg zum Tischtennis. Was die 14-jährige Unterbernbacherin so stark macht.

Von Johann Eibl

Elf Pokale sind in einer Ecke des Wohnzimmers in Unterbernbach aufgereiht. Das hat seinen guten Grund. Jasmin Welzel ist hier zuhause und die Trophäen sind ein Beleg für ihre Erfolge als Tischtennisspielerin. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses Sprichwort trifft auf die 14-jährige Schülerin durchaus zu. „Mein Papa spielt Tischtennis“, sagt sie, „mein Bruder hat auch gespielt.“ Damit lag es nahe, dass die junge Dame ebenfalls den Weg zu dieser Sportart fand. Seit fünf Jahren greift sie als Mitglied des TSV Kühbach zum Schläger.

Bei den Schülerinnen A und in der Jugend kann Jasmin Welzel bereits Spitzenplätze vorweisen. Günter Welzel, ihr Vater, begleitet sie auf den Fahrten. Er kann auch Auskunft darüber geben, wie die Tochter in den Ranglisten platziert ist. Im Bezirk Schwaben steht sie bei den Mädchen, die im Jahr 2004 geboren wurden, an dritter Stelle. Und in der Rangliste des TSV Kühbach findet sich ihr Name bei über 100 Mitgliedern auf Platz 19; dazu muss man wissen, dass dabei auch Erwachsene berücksichtigt werden und dass über ihr nur Männer rangieren. Mit denen misst sie sich gelegentlich bei den Übungseinheiten, wobei sie so manchem durchaus Paroli bieten kann. Und das zeigt einmal mehr, dass sie talentiert ist und im Tischtennis noch einiges erreichen kann. Von ihren Fähigkeiten kann auch der Kühbacher Nachwuchs schon lernen: „Ich helfe beim Training der Anfänger.“

Sportporträt: Jasmin Welzel ist Kandidatin für mögliches Frauenteam

Zwei Mal pro Woche wird im Kühbacher Sportpark trainiert, lediglich in den Ferien sind Pausen angesagt. Dazu kommen einmal im Monat Kadertraining, etwa in Burgau, sowie Lehrgänge. Weil die Noten in der Schule stimmen, hält sich die Belastung durch den Sport in vertretbaren Grenzen. Derzeit hat Kühbach kein Damenteam im Spielbetrieb, würde sich das ändern, dann wäre Jasmin Welzel dort mit dabei. Was für ihre Entwicklung durchaus von Vorteil wäre, denn bei den Mädchen wird die AN-Sportlerin des Monats Februar meist nicht mehr so richtig gefordert.

Was kann sie besonders gut im Spiel mit dem kleinen Ball? „Ich mag das schnelle Spiel.“ Wenn eine Gegnerin ihr Bälle mit starkem Unterschnitt serviert, was in diesem Sport oft genug vorkommt, das liegt ihr weniger. In dem Punkt will sie sich noch verbessern. Auf die Frage nach Zielen und Wünschen erklärt Jasmin Welzel: „Ich schau’ einfach, wie weit es geht.“ Vier Mädchenmannschaften hat der TSV Kühbach, im Team eins ist sie nicht nur die Nummer eins, sondern auch die Mannschaftsführerin. Nun würde sie mit dieser Truppe, die in der Bezirksoberliga Vizemeister wurde, gerne aufsteigen. Ob es dazu kommt, ist noch nicht entschieden.

Porträt: Das besondere Hobby der Unterbernbacherin

In Aichach besucht sie das Gymnasium, Englisch und Italienisch liegen ihr besonders. „Sie ist schon ganz gut“, versichert ihre Mutter Esther. Die Tochter formuliert bereits einen recht konkreten Berufswunsch, was nicht selbstverständlich ist für eine 14-Jährige: „Ich möchte mal Lehrerin werden, eher fürs Gymnasium.“ Was ihr an ihrem Sport so gut gefällt, das beschreibt sie auf diese Weise: „Tischtennis ist eine Mannschaftssportart, trotzdem ist die eigene Leistung wichtig.“ Die Mutter spricht ein Thema an, das ihrer Tochter nicht erst seit der Bewegung „Fridays for Future“ am Herzen liegt: „Die Umwelt ist ihr sehr wichtig.“ Schon länger verfolgt Jasmin Welzel das Schmelzen der Eisberge mit Sorge. Sie achtet darauf, unnötige Fahrten mit dem Auto zu vermeiden.

Bleibt neben Schule und Sport noch Zeit für ein Hobby? Durchaus. Jasmin Welzel, deren Wiege in Schrobenhausen stand, setzt sich ans Klavier und spielt vorwiegend klassische Musik.

Zusammen mit (von links) Isabell Bergmüller und Jenny Donth spielte Welzel eine starke Saison. Bild: Alois Durner

