Josef Dußmann will in Aichach anpacken

Josef Dußmann tritt für die CSU bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat an.

Plus Josef Dußmann (CSU) will das Aichacher Rathaus erobern. Der 36-Jährige sieht in Wohnraum, Betreuungsangeboten und Verkehr die wichtigsten Themen.

Von Claudia Bammer

Für die CSU bewirbt sich Josef Dußmann um das Amt des Bürgermeisters. Der 36-jährige Fachoberlehrer ist bislang nicht im Stadtrat vertreten.

Ich lebe gern in Aichach, weil ... .Josef Dußmann:.. es eine schöne Kleinstadt mit liebenswerten Ortsteilen ist, wo vieles geboten ist und sich die Bürger füreinander einsetzen. Darum engagiere ich selbst mich seit meiner Jugendzeit in vielen Vereinen und Organisationen ehrenamtlich. Mit mir als Bürgermeister ist unsere Stadt in sechs Jahren ... Dußmann: .. wieder ein Stück weiter in die Zukunft entwickelt. Bei jeglicher Entwicklung ist mir der Dialog und das Einbinden der Bürger ein wichtiges Anliegen, denn vieles ist nur im Zusammenspiel zwischen Bürger und Politik umzusetzen. Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl angehen will, ... Dußmann: ... passenden Wohnraum für jedes Alter zu ermöglichen. Ein weiteres Thema ist der Ausbau des Betreuungsangebotes, sowohl für unsere Kleinsten als auch für unsere Senioren. Den dritten Punkt könnte man unter dem Überbegriff „Verkehr“ zusammenfassen: eine flexible Beförderungsmöglichkeit installieren und einen Busbahnhof schaffen, um die Busse aus der Innenstadt zu bekommen, den Stadtplatz zu beruhigen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Beim Punkt Busbahnhof, den wir uns bei der alten Feuerwehr sehr gut vorstellen könnten, sollte im Vorfeld das ganze Grundstück von der Schulstraße bis zum Schlössl zukunftsfähig überplant werden. Welche Entscheidung des Stadtrats der vergangenen sechs Jahre würden Sie, wenn Sie könnten, rückgängig machen? Dußmann: Die Genehmigung der Aussegnungshalle am neuen Friedhof. Hier wurde über Köpfe hinweg eine Planung erstellt, die den Anforderungen teils nicht entspricht und nicht zukunftsfähig ist. Es hätte ein besserer Dialog mit den dort tätigen Personen stattfinden müssen. Wichtig ist, dass man daraus lernt. Das ist Bürgermeisterkandidat Josef Dußmann 1 / 10 Zurück Vorwärts Alter 38 Jahre

Aufgewachsen In der Unteren Vorstadt in Aichach

Familienstand Verheiratet, drei Töchter

Ausbildung und Beruf Gelernter Technischer Zeichner, danach Berufsoberschule (BOS) Scheyern, jetzt Fachoberlehrer

Kommunalpolitik Macht mir Spaß und ist wichtig für ein attraktives Aichach. Vorsitzender der CSU Aichach, stellvertretender Kreisvorsitzender

Hobbys Zeit mit der Familie und Freunden, Wald- und Gartenarbeit, Fußball, Kochen, Schießen

Was war die größte sportliche Herausforderung Ihres Lebens? Mit einem Schuss zum Schützenkönig

Was wollten Sie als Kind werden? Etwas, wo man mitanpacken und gestalterisch tätig sein kann, denn ich habe schon als Kind gern geholfen.

Worüber können Sie lachen? Über viele lustige Situationen im Bekanntenkreis

Mit wem würden Sie gerne für einen Tag tauschen? Mit dem amtierenden Bürgermeister, aber nicht nur für einen Tag ... (lacht) Stichwort Stadtentwicklung: Was soll Ihrer Ansicht nach mit dem Neusa-Areal und dem San-Depot geschehen? Dußmann: Vorstellbar ist vieles, von der Kinderbetreuung über ein Gelände für Kultur wie auch Wohnbebauung. Bevor aber etwas punktuell installiert wird, sollte in meinen Augen eine sinnvolle und zukunftsfähige Gesamtplanung in Angriff genommen werden. Denn nur so kann man ausschließen, dass ein jetzt erstelltes Bauvorhaben andere Bauvorhaben der Zukunft ausschließt. Was soll in der Unteren Vorstadt passieren? Dußmann: Sie soll schnellstmöglich ohne Wettbewerb saniert und gestaltet werden, da sich der Gestaltungsspielraum ohnehin auf Gehwege und Straßen beschränkt. Wie es gehen kann, zeigt die neu sanierte Bahnhofstraße. Das Thema Wohnraum gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wie sieht da Ihre Strategie aus? Dußmann: Aus meiner Sicht sollte durch eine schrittweise Erstellung eines Flächennutzungsplans – der jetzige wurde vor mehr als 24 Jahren in Auftrag gegeben – festgelegt werden, wie das Aichacher Stadtgebiet in Zukunft aussehen soll. Anhand dessen können wir neue Baugrundstücke ausweisen und nachbarschaftsfreundliche Nachverdichtung ermöglichen. Somit könnte man verschiedene Wohnformen verwirklichen. Welche Vorstellungen haben Sie zum Thema Mobilität? Dußmann: Zum einen wollen wir eine flexible Beförderungsmöglichkeit installieren, um den Bürgern ein Angebot zu bieten, um im Stadtgebiet möglichst mobil zu sein. Zum anderen müssen wir weiter versuchen, das Fahrradwegenetz zu schließen, was aber nur gelingen wird, wenn faire Verhandlungen einen Grunderwerb ermöglichen. Außerdem Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. An Klaus Habermann schätze ich ... Dußmann: ... den mir gegenüber respektvollen Umgang, auch während des Wahlwettbewerbs. Was würden Sie sich für den neugewählten Stadtrat wünschen? Dußmann: Eine gute Mischung an Personen, die durch bereits gezeigtes ehrenamtliches Engagement im privaten oder politischen Bereich bewiesen haben, dass sie teamfähig sind und dass sich der Wähler auf sie verlassen kann. Nur im Team können wir das Beste für unsere Heimat erreichen. Mehr über die politische Situation in Aichach lesen Sie hier: Bürgermeisterwahl: In Aichach gibt es ein Duell Ein Interview mit dem amtierenden Bürgermeister Klaus Habermann, Bürgermeisterkandidat der SPD, lesen Sie hier: Er will Aichachs gute Entwicklung fortsetzen

