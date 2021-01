11:49 Uhr

Jugendliche verstoßen gegen Corona-Schutzmaßnahmen

Fünf Jugendliche, die die Polizei in Aichach kontrolliert hatte, haben gegen mehrere Corona-Infektionsschutzregeln verstoßen.

Gleich gegen mehrere Infektionsschutzregeln wegen der Corona-Pandemie haben fünf Jugendliche verstoßen, die die Polizei am Dienstagabend in Aichach kontrolliert hatte. Beamte der Polizei Aichach wurden bei einer Streifenfahrt gegen 19.30 Uhr auf ein Auto aufmerksam, dessen Fahrer auf einem Parkplatz an der Maxstraße Driftversuche betrieb.

Zu fünft im Auto

Als sie die fünf Insassen des Autos kontrollierten, stellten sie gleich mehrere Verstöße gegen die geltenden Infektionsschutzregeln fest. So trugen die jungen Leute keine Mund-Nasen-Bedeckung und stammten aus mehreren Haushalten. Die fünf Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahren erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (bac)

