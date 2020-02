vor 25 Min.

Kanalarbeiten in Mainbach dauern bis Sommer 2021

Nur zwei Zuhörer melden sich nach dem Bericht von Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler zu Wort

Von Johann Eibl

„Ich bin sehr zufrieden mit den fünf Versammlungen.“ Dieses Fazit zog Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler nach der fünften und letzten Bürgerversammlung der Gemeinde in diesem Jahr, die ihn am Mittwoch ins Gasthaus Koller nach Mainbach geführt hatte. Dort hörte mit 31 Besuchern eine ungewöhnlich große Zahl von Interessenten seinen Ausführungen zu. Danach kam es bei der Aussprache nur noch zu zwei Wortmeldungen.

Ein Austragsbauer wies darauf hin, dass Landwirte kritisiert werden, wenn sie ein Spritzmittel einsetzten. Die Gemeinde aber verwende im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner auch ein Spritzmittel. Verwendet wird Mandelöl. Dieses Mittel stufe er als unbedenklich ein, stellte Bürgermeister Ziegler fest. „Da haben wir sämtliche Zusagen.“ Auf AN-Anfrage betonte er, in diesem Zusammenhang habe die Gemeinde daher nichts zu befürchten.

An der Donauwörther Straße scheppert ein Kanaldeckel. Darum wird sich der Bauhof kümmern.

Das wichtigste Thema in diesem Ort, dem kleinsten in der Gemeinde, hatte der Bürgermeister in seinem Bericht bereits ausführlich angesprochen. Es ist vorgesehen, dass der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Kanalarbeiten in der Dorfstraße reden wird. Die Arbeiten – so viel lässt sich jetzt bereits sagen – werden voraussichtlich erst im Sommer 2021 zum Abschluss kommen. Das geschehe „häppchenweise“, wie Bürgermeister Ziegler es formulierte. Auf die Anlieger kommen dabei keine Kosten zu. Im Winter wird die Baustelle dichtgemacht, um die betroffenen Anwohner nicht über Gebühr zu belasten.

Nicht nur der Kanal für das Abwasser wird erneuert, sondern auch die Leitung für das Wasser. Diese Aufgabe fällt in den Bereich der Daxberggruppe, in deren Verbandsrat Franz Xaver Ziegler vertreten ist.

Der Bürgermeister, der bei den Kommunalwahlen am 15. März als einziger Bewerber um dieses Amt in Hollenbach antritt, konnte bei seiner Tour durch die Gemeinde von Motzenhofen über Hollenbach, Igenhausen und Schönbach nach Mainbach insgesamt kein Anliegen aus dem Kreis der Bevölkerung notieren, das er als dramatisch hätte einstufen müssen, wie er abschließend feststellte. (jeb)

