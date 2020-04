vor 52 Min.

Kapelle in Axtbrunn ist schon immer ein Treffpunkt

Früher kamen Kinder und Jugendliche in der Kapelle Maria Himmelsköniginim Ortsteil der Gemeinde Petersdorf zusammen.

Von Hubert und Gabriele Raab

Am 22. August feiert die katholische Kirche das Fest Maria Himmelskönigin. Passend zu diesem Fest wurde der renovierten Kapelle in Axtbrunn am 16. August 2018 der kirchliche Segen erteilt und der Name Maria Himmelskönigin verliehen.

Seit 1289 ist Axtbrunn urkundlich erwähnt. Der kleine Ort, der bei der Gerichtskonskription 1752 neun Anwesen aufwies, stand immer in enger Verbindung mit Willprechtszell, wo sich für den südlichen Ortsteil bis zur Axt die Kirche mit Friedhof und die Schule für den ganzen Ort befinden. Die nördlich der Axt liegenden Anwesen bestatteten ihre Toten in der für sie bis 1851 zuständigen Pfarrei Gundelsdorf (heute Pöttmes). Eine eigene Kirche hatte der Ort nie. Von den erwähnten Höfen gehörte der bis 1803 zum Kloster Kühbach grundbare und im Amt Aindling liegende halbe Hof beim Custor, heute Kusterbauer, zu den größten. 1920 erbauten dessen Besitzer Anna und Josef Brandner auf ihrem Hofgrundstück eine Kapelle.

Maria Hilde Off ließ Repliken von den Totenbrettern erstellen. Bild: Hubert Raab

Kapelle war renovierungsbedürftig

Ein in Sprengtechnik gesticktes Votivbild mit zwei Kreuzen an bäuerlichen Schmuckketten verrät vielleicht, warum die Kapelle gebaut wurde: „Maria hat geholfen“. Über die Nöte ist allerdings nichts überliefert. Nach vierzig Jahren war die Kapelle renovierungsbedürftig. Da sie auf moorigem Grund stand, waren die Mauern feucht geworden und der Putz fiel ab.

Deshalb hat 1967 der Enkel und Nachfolger auf dem Hof, Florian Brandner, die Kapelle neu gebaut. Die Axtbrunner Kinder benutzten die Kapelle als Ort zum Spielen und die Jugendlichen versammelten sich hier. Allmählich war die Kapelle erneut etwas heruntergekommen. Franziska und Florian Brandner, Eigentümer des Kusterbauernhofes in Axtbrunn, wollten die Kapelle erhalten. 2017 stand wieder eine Renovierung des Kirchleins im Petersdorfer Ortsteil an.

Der Eingangsbereich wurde erneuert, der Vorplatz neu gepflastert, eine Bank aufgestellt, der Boden im Innern ausgebessert und die Wände gestrichen. Herzstück der renovierten Kapelle ist ein großes Kreuz, das sich seit Menschengedenken im Kusterbauernhof befindet. Eine Muttergottesfigur mit Kind aus Gips, typisch für die Zeit um 1920, steht darunter. Sie zeigt Maria als thronende Himmelskönigin. Der Jesusknabe hat seine Rechte zum Segen erhoben. Dem Stil der Nazarenerzeit gemäß sind die Gewänder einfarbig gehalten. Zur weiteren Ausstattung gehören kleine Kreuzwegbilder, Abbildungen von großen Kreuzwegbildern der Kirche in Merchweiler von Gebhard Fugel (1863 – 1939). Einen besonderen Blickfang bilden die beiden Totengedenkbretter.

Schullehrerin lässt Repliken von Totenbrettern anbringen

Maria Hilde Off, die von 1942 bis 1983 Lehrerin und Schulleiterin in Willprechtszell war, ließ auf ihre Kosten Repliken von den Axtbrunner Totenbrettern, die neben dem Eingang an der Gundelsdorfer Maria-Hilf-Kapelle angebracht sind, anfertigen und in der Kapelle aufstellen. Auf ihnen sind alle Namen der Bauern und Gütler, die bis 1851 zur Pfarrei Gundelsdorf gehört hatten, verzeichnet.

„Maira hat geholfen“ steht auf dem Votivbild der Kapelle. Bild: Hubert Raab

Der Spruch auf einem der beiden Totengedenkbretter lautet: „O Wanderer, steh und tu lesen/ was du heut bist, sind wir gewesen/ was wir heut sind, wirst du bald sein -/ drum bilde dir soviel nicht ein!/ Denn Reichtum und der Menschen Gunst/ vergehen gleich dem Nebeldunst,/ Es eilt dahin die Lebenszeit, tu Gutes für die Ewigkeit!“ Die Kapelle ist seit ihrer Renovierung zu einem Mittelpunkt des Ortes geworden.

Die Dorfgemeinschaft will von nun an jedes Jahr um das Fest Maria Königin am 22. August ein Dorf- und Kapellenfest veranstalten. Wer die Kapelle verschlossen vorfindet, kann über der Tür eine Verriegelung lösen und der Kapelle einen Besuch abstatten.

Info „Kapellen im Wittelsbacher Land“, Wißner-Verlag, 190 Seiten, viele Fotografien. Das Buch ist im Verlag vergriffen. Es sind jedoch Exemplare im Landratsamt vorrätig (Kontakt: katharina.martin@lra-aic-fdb.de) sowie teilweise auch im örtlichen Buchhandel.

Lesen Sie auch: