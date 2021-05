Brand in Karlsfeld: Beim Basteln explodiert das Modellflugzeug

Ein 73-Jähriger arbeitet in Karlsfeld an einem Modellflugzeug, als es plötzlich Feuer fängt. Der Mann und seine Frau erleiden schwere Verbrennungen.

Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße in Karlsfeld (Landkreis Dachau) haben bei einem Brand schwere Rauchvergiftungen und Verbrennungen erlitten. Am Dienstag bastelte ein 73-Jähriger in seiner Wohnung an einem Modellflugzeug. Wie die Polizei berichtet, explodierte aus bislang unbekannten Gründen der Motor des Flugzeuges. Dabei fing das gesamte Flugzeug Feuer.

Brand in Karlsfeld: Bewohner müssen ins Krankenhaus



Der Mann warf des Modell noch in die Badewanne bevor er und seine 76-jährige Frau die mittlerweile stark verrauchte Wohnung verließen. Beide wurden mit schweren Verletzungen in das Klinikum Fürstenfeldbruck eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Andere Anwohner waren laut Polizei durch den schnellen Rettungseinsatz der Feuerwehren aus Dachau und Karlsfeld nicht gefährdet. (kneit)

