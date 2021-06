Unfall: Müllfahrzeug fährt in ein Asia-Restaurant in Karlsfeld

Plötzlich verliert ein 41-Jähriger hinter dem Steuer eines Müllwagens das Bewusstsein. Der Wagen fährt ungebremst weiter und prallt in ein Restaurant.

Ein 41-Jähriger ist mit seinem Müllwagen am Dienstag in die Fassade eines Restaurants in Karlsfeld (Landkreis Dachau) gefahren. Er war am Montag gegen 11 Uhr auf der Münchner Straße in Richtung München unterwegs. Nach Angaben der Polizei wurde ihm während der Fahrt schwarz vor Augen. Er verlor das Bewusstsein. Sein Fuß blieb vermutlich auf dem Gaspedal stehen. Der Müllwagen kam nach links von der Straße ab, überfuhr eine Mittelinsel, die Gegenfahrbahn und den Grünstreifen. Erst in der Fassade eines Asia-Restaurants blieb der Wagen stehen.

Unfall in Karlsfeld: Fahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Dabei wurde das Gebäude stark beschädigt, die Statik jedoch nicht beeinträchtigt. Bei seiner Irrfahrt riss der Müllwagen ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und beschädigte mehrere Bäume. Einer wurde sogar komplett gefällt. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Sein 35-jähriger Beifahrer wurde durch Splitter ebenfalls leicht verletzt und vor Ort versorgt. Der Müllwagen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 83.000 Euro. (kneit)