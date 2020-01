12:03 Uhr

Kartfahrer Elias Schwarzmaier ist AN-Sportler des Jahres 2019

Der Sulzbacher setzt sich gegen Luftgewehrschützin Veronika Pfaffenzeller und Tischtennispielerin Jasmin Welzel, die sich Platz zwei teilen, durch.

Kartfahrer Elias Schwarzmaier hat es geschafft. Der 13-Jährige ist der AN-Sportler des Jahres 2019. Die Leser der Aichacher Nachrichten haben online, per Telefon und per SMS abgestimmt.

Sportler des Jahres: Kampf um Platz zwei

Am Ende setzte sich der Sulzbacher in einer spannenden Abstimmung durch. Besonders Platz zwei und drei waren hart umkämpft. Die Silbermedaille teilen sich Schützin Veronika Pfaffenzeller und Tischtennisspielerin Jasmin Welzel. Ganz knapp dahinter auf Rang vier landete Fußballspielerin Annabell Aumann. (AN)

