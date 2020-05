vor 18 Min.

Keine Corona-Erkrankten mehr im Landkreis Aichach-Friedberg

Fast drei Monate nach dem ersten Corona-Fall meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg eine gute Nachricht: Derzeit sind keine Corona-Erkrankten mehr im Landkreis.

Vor fast drei Monaten am 4. März wurde der erste Corona-Infizierte im Landkreis Aichach-Friedberg gemeldet. Am gestrigen Dienstag lag die Zahl der an Covid-19 Erkrankten bei Null. Am Donnerstag berichtete das Landratsamt noch von 13 Erkrankten und am Montag nur noch von sieben Betroffenen.

Aichach-Friedberg: Keine Neuinfektionen mehr seit elf Tagen

Seit Beginn der Pandemie wurden 302 Neuinfektionen gemeldet, seit elf Tagen sind keine neuen Fälle mehr aufgetaucht. Die sogenannte „7-Tage-Inzidenz“, das heißt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner für den Landkreis liegt damit auch bei Null.

Bereits gesund sind jetzt 282 Personen, verstorben sind seit Anfang April 20 (darunter 17 Bewohner des Aichacher AWO-Heims). Als enge Kontaktpersonen von Erkrankten sind derzeit noch vier Menschen aus dem Landkreis in Quarantäne. In der Klinik in Aichach werden zwei Covid-19 Patienten behandelt, beide beatmet. (cli)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen