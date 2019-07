vor 32 Min.

Kinder ziehen vorübergehend ins Pichler Schloss

Johanniter richten Interimsgruppe ein, bis die neue Aindlinger Kita fertig ist

Über eine Zeitungsanzeige suchen die Johanniter derzeit nach Kinderpflegern für eine Interimsgruppe im Aindlinger Ortsteil Pichl. Darin heißt es außerdem, dass für die Bewerber die Möglichkeit besteht, ab September 2020 in die neue Aindlinger Kindertagesstätte (Kita) nördlich der Marktangersiedlung übernommen zu werden.

Auf Nachfrage im Aindlinger Rathaus war gestern zu erfahren, dass der Marktgemeinde ursprünglich rund 20 Betreuungsplätze für den Herbst fehlten. In der Zwischenzeit seien einige Kinder aber anderweitig untergekommen. Nichtsdestotrotz würde für die verbleibenden Kinder eine Interimsgruppe in der neuen Kindertagesstätte „Wichtelhütte“ in Pichl eingerichtet. Diese soll in ein Nebengebäude auf Schloss Pichl einziehen. Die Baugenehmigung und die Betriebserlaubnis vom Landratsamt stünden derzeit allerdings noch aus, hieß es aus dem Aindlinger Rathaus. Die „Wichtelhütte“ sei derzeit nur vorübergehend gedacht, bis die neue Kindertagesstätte im Hauptort fertig sei.

Wie berichtet, bauen die Johanniter am östlichen Ortsrand Aindlings eine neue Kita, weil es an Krippen- und Kindergartenplätzen fehlt. Im Erdgeschoss des Gebäudes soll dann Platz für zwei Krippengruppen inklusive Schlafräume und Intensivräume sein. Im Obergeschoss können zwei Kindergartengruppen einziehen. Die neue Kita soll bis September 2020 fertig werden.

Die Kosten für den Neubau werden auf 2,5 Millionen Euro geschätzt. Der Markt beteiligt sich mit 2,2 Millionen an den Kosten, hofft aber auf Fördergelder von rund 1,9 Millionen Euro. (ull)

Themen Folgen