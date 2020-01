03.01.2020

Kirchengemeinden blicken auf das Jahr zurück

Beim ökumenischen Jahresabschluss in der Aichacher Stadtpfarrkirche steht die Erinnerung im Fokus

Mit einer festlichen ökumenischen Andacht begingen in Aichach die katholische Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt und die evangelische Kirchengemeinde in der Aichacher Stadtpfarrkirche den Jahresabschluss. Dabei wurden wertvolle Erinnerungen verabschiedet und das neue Jahr mit Segenswünschen willkommen geheißen.

Der katholische Stadtpfarrer Herbert Gugler und der evangelische Pfarrer Winfried Stahl zelebrierten die gemeinsame Jahresabschlussandacht mit Gebeten, Lesung und Fürbitten.

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ – so lautet die Jahreslosung 2020, die Pfarrer Winfried Stahl in seiner Predigt der versammelten Kirchengemeinde mit auf den Weg gab. „Können Sie damit im neuen Jahr etwas anfangen, gefällt Ihnen der Spruch oder gefällt er Ihnen nicht?“, fragte Stahl. Manchmal sei man hin- und hergerissen im Vertrauen auf Gott. Manchmal erlebe man den Glauben wie eine Bank, fest gegründet. Dann, in der Begegnung mit Leid, habe man das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen. Die Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ beschreibe treffend die Ambivalenz des Glaubens. Jesus, so Stahl, komme den Notleidenden und Unentschlossenen entgegen. Den Zweiflern wünschte er, dass sie im Jahr 2020 ihr Vertrauen hin zum Glauben kippen.

Die Pfarrgemeinderatsmitglieder Gertraud Matzka und Rita Meitinger reflektierten das Kirchenjahr 2019. Zur Erinnerung an die Ereignisse 2019 wurde jeweils eine Kerze an der Krippe vor dem Volksaltar entzündet. Marion Anderl tat das für 45 Kinder, die in der Stadtpfarrkirche 2019 die Taufe empfingen, insgesamt waren es 73 in der Pfarreiengemeinschaft. Hinzu kamen in den Filialkirchen St. Emmeran Unterschneitbach fünf Kinder und in St. Agatha Oberschneitbach vier sowie in St. Martin Walchshofen drei, in St. Peter und Paul Ecknach acht und in St. Johannes Oberbernbach ebenfalls acht.

Familie Dormayr entzündete eine Gedenkkerze für die 18 Paare, die 2019 geheiratet haben: in Aichach elf Paare, zwei in Unterschneitbach, drei in Oberschneitbach sowie jeweils ein Paar in Walchshofen und Oberbernbach.

Eine Kerze zur Erinnerung an die Verstorbenen Gemeindemitglieder entzündete die Familie Gschwandner. In Aichach waren es 92 Frauen und Männer, in Unterschneitbach, Oberschneitbach und Walchshofen jeweils zwei, in Oberwittelsbach und Ecknach jeweils fünf und in Oberbernbach neun.

Anna Högenauer entzündete für die 77 Kommunionkinder eine Gedenkkerze: 53 in der Stadtpfarrei, darunter auch Kinder aus Oberwittelsbach, weil die Burgkirche derzeit renoviert wird. Ein Kind ging in Unterschneitbach, sechs Kinder in Oberschneitbach, sieben Kinder in Walchshofen, neun Kinder in Ecknach und ein Kind in Oberbernbach erstmals zum Tisch des Herrn.

Vier Erwachsene und 68 Kinder empfingen das Firmsakrament. Für sie stellte Johanna Brandmair eine Kerze an die Weihnachtskrippe.

Freudig blickten die Geburtstagskinder des Jahres 2019 auf ihren großen Tag zurück und sagten Dank dafür, dass sie ein hohes Lebensalter erreicht haben. Hans Dietrich stellte eine Geburtstagskerze an die Stufen des Volksaltars.

In der evangelischen Kirchengemeinde, so die 1. Vertrauensfrau Brigitte Häfner und der 2. Vertrauensmann Peter Bangerter in ihrem Jahresrückblick, wurden 30 Kinder getauft, 33 Jugendliche wurden als Konfirmanden in die Kirchengemeinde aufgenommen, neun Brautpaar stellten ihre Liebe unter den Schutz Gottes und 46 Gemeindemitglieder wurden auf ihrem letzten Weg zum Friedhof begleitet.

Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pfarrer Winfried Stahl wünschten ihrer Kirchengemeinde ein gutes neues Jahr, verbunden mit einem Dankeschön und Vergelts Gott für alle, die sich mit ihrer Arbeit in die Kirchengemeinde eingebracht haben. (ak)

Themen folgen