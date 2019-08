vor 43 Min.

Klimafreundlich heizen – Tipps in Klimawoche

Landkreis bietet Reihe von Veranstaltungen an. Es gibt was zu gewinnen

Die Bayerische Klimawoche findet von Samstag, 7. September, bis Sonntag, 15. September statt. Auch im Landkreis werden in dieser Zeit Ausstellungen, Vorträge, Beratungen und Besichtigungen rund um das Thema Klima und Heizen angeboten.

Landrat Klaus Metzger eröffnet um 18 Uhr die Ausstellung „Umweltbewusst heizen mit erneuerbaren Energien“ des Bayerisches Bauministeriums im Landratsamt. Stanislaus Thaddäus Kaminski von der Innung Spengler-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Augsburg hält das Referat „Politik als Begleiter der Wärmewende“ im Sitzungssaal.

Eine Besichtigung des Biomasse-Heizkraftwerks in Aichach findet von 14 bis 16 Uhr statt. Das Kraftwerk versorgt viele Haushalte und öffentliche Gebäude mit Fernwärme auf Basis erneuerbarer Energie. Treffpunkt ist in der Schrobenhausener Straße 101, in Aichach, Anmeldung unter Telefon 08251/92-232 oder online unter www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz.

Von 14 bis 17.45 Uhr findet eine Energiesprechstunde im Landratsamt in Aichach statt unter dem Titel „Hilfe, meine Heizung muss raus“. Kaminkehrer des Landkreises beraten in halbstündigen Einzelgesprächen zur aktuellen Gesetzeslage. Eine Anmeldung ist erforderlich. Um 18 Uhr beginnt der Vortrag „Heizen in Zeiten des Klimawandels“ von Andreas Skrypietz von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Im Anschluss stehen Experten an Infoständen für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltungen finden in Sitzungssaal und Foyer statt.

„Heizen mit Holz – Anlagenbesichtigung“ heißt die Veranstaltung von 18 bis 19.30 Uhr in Unterbernbach (Kühbach). Es gibt Informationen zum Umstieg auf erneuerbare Energien am praktischen Beispiel mit einem externen Experten. Veranstalter ist die Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes mit VHS-Referent Robert Buchner, Heizungsbaumeister. Veranstaltungsort: Firma Buchner, Hauptstraße 16 (Schrobenhausener Straße 13 wurde umbenannt) in Unterbernbach. Anmeldung bis 9. September über Volkshochschule unter www.vhs-aichach-friedberg.de Kursnummer: S25003-05.

„Wie viel Wärme steckt im Sack?“ So lautet die Frage des Wettbewerbs, der die gesamte Woche über läuft. Um das Thema Wärme sichtbar zu machen, haben die Veranstalter einen kleinen Pelletsack bei der Ausstellung deponiert. Wer mitmachen will, soll das Gewicht schätzen. Die Gewinner bekommen einen von zehn kostenlosen Gebäudechecks mit Schwerpunkt Heizungsberatung der Verbraucherzentrale. Teilnahmekarten liegen im Landratsamt aus. (AN)

