Kliniken: Aichacher Bürgermeister regt Aufgabenteilung auf

Plus Klaus Habermann fordert indirekt die Ablösung des Geschäftsführers der Kliniken an der Paar. Zwei Kreisräte verteidigen diesen aber.

Klaus Habermann ist eher als Freund der leisen Töne bekannt, aber derzeit teilt der Aichacher Bürgermeister kräftig aus. Habermann ist, wie er sagt, „maßlos unzufrieden“ mit der Neustrukturierung und der künftigen Aufgabenteilung der Kliniken an der Paar. Er befürchtet, dass das Aichacher Krankenhaus abgehängt werden könnte. Namentlich greift er den Geschäftsführer der Kliniken, Krzysztof Kazmierczak, an.

Wie berichtet, wird das Defizit der Kliniken in diesem Jahr ein Rekordhoch erreichen. Es droht ein Minus von elf Millionen Euro, das der Landkreis ausgleichen muss. Trotzdem bekräftigte Landrat Klaus Metzger vor einer Woche, dass beide Krankenhäuser gehalten und in öffentlicher Hand bleiben sollen. Um dies zu gewährleisten, segnete der Kreistag das von den Chefärzten ausgearbeitete neue Konzept ab. Kurz gesagt, wird Aichach zum Schwerpunkt für die Innere und Friedberg für die Operative Medizin. Für Habermann ist es jedoch nicht des Rätsels Lösung, wenn ein Blinddarm oder ein gebrochener Fuß künftig nicht mehr in Aichach behandelt werden kann. Es könne nicht wirtschaftlich sein, wenn in einem topmodernen Krankenhausneubau zwei von drei Operationssäale ungenutzt seien. Habermann ist davon überzeugt, dass beide Häuser, Aichach und Friedberg, überleben können, wenn sie attraktiv genug bleiben. Sie hätten unterschiedlichen Einzugsbereiche.

Peter Feile betont Ernst der Lage für Kliniken

Landrat Metzger ist derzeit im Urlaub und war daher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Sein Stellvertreter Peter Feile aus Friedberg verteidigte die beschlossene Aufgabenteilung. „Das ist eine der letzten Chancen für beide Standorte. So ernst ist die Lage“, betonte Feile. Keiner der Beteiligten sei in Jubel über das Konzept ausgebrochen, aber es sei notwendig, um für eine stabile Auslastung der Häuser zu sorgen. Auch Kreisrat Helmut Lenz, der im Aichacher Stadtteil Ecknach wohnt, sieht die Aufgabenteilung als Rettungsversuch, beide Kliniken zu halten. Dennoch ist er skeptisch: „Wenn wir nicht das benötigte Personal für zwei Häuser bekommen, wird es schwierig.“ Ein derart hohes Defizit wie in diesem Jahr werde der Landkreis auf Dauer nicht ausgleichen können.

Lenz versteht aber auch Habermanns Ärger. Die Euphorie bei der Eröffnung des 50 Millionen Euro teuren Neubaus in Aichach im Vorjahr sei riesig gewesen. Mit der nichteröffneten nagelneuen Geburtenstation folgte dann aber prompt der erste Nackenschlag. Genauso wie Feile verwehrt sich Lenz allerdings dagegen, Geschäftsführer Kazmierczak als Sündenbock für die Probleme darzustellen. Kazmierczak tue sein Möglichstes, aber die Gesundheitspolitik der Bundesregierung – Stichwort Budgetkürzungen – erschwere ihm die Arbeit zusehends. Feile verwies zudem darauf, dass es ohne Kazmierczak vermutlich keinen Neubau in Aichach gegeben hätte.

Personalmangel an den Kliniken

Habermann sieht Kazmierczak dagegen sehr wohl in der Verantwortung. Dieser müsse sich Gedanken machen, woran der Patientenrückgang an beiden Häusern und der Personalmangel liege. Die Geschäftsführung solle lieber für eine bessere Auslastung sorgen als Disziplinen abzuziehen, so Habermann. Er vermisst auch Zahlen, die die geplante Neuausrichtung untermauern. Indirekt plädierte er für Kazmierczaks Ablösung: „Wenn sich in der freien Wirtschaft der Verlust innerhalb eines Jahres verdoppelt, bleibt das sicher nicht ohne Konsequenzen für die Geschäftsführung.“

(Fotos: Johann Eibl, Michael Hochgemuth, Claudia Bammer)