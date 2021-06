Ampelfrage geklärt: War das zweite Gutachten umsonst?

Plus Hilft Mühlhausen eine Ampel oder ein Kreisverkehr? Das ist jetzt eindeutig geklärt. Denn der zweite Gutachter bestätigt den ersten. War diese Extraschleife wirklich nötig?

Die Verkehrsprobleme an der belasteten Kreuzung der Mühlhauser Ortsdurchfahrt am Gewerbegebiet kann nur eine intelligente Lichtsignalanlage lösen. Ein Kreisverkehr hingegen wäre überfordert. Mit dieser eindeutigen Aussage bestätigte der zweite Gutachter das, was die Affinger schon vom ersten Experten wussten. War diese zweite Fachmeinung also umsonst?

Themen folgen