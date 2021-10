Kinderarzt-Mangel: Zwischen den reinen Zahlen und Praxisbetrieb

Plus Der Alltag in Kinderarztpraxen im Landkreis Aichach-Friedberg zeigt, dass von Überversorgung keine Rede sein kann.

Gibt es ausreichend Kinderärzte im Landkreis Aichach-Friedberg? Familien auf der Suche nach einer ärztlichen Versorgung fürs Kind sagen: nein. Die KVB sagt: ja. Es ist vor allem der Alltag in den Kinderarztpraxen, der zeigt: Zwischen den reinen Zahlen, die von einer Überversorgung sprechen, und der wahrgenommenen Realität gibt es eine deutliche Diskrepanz.