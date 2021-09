Wirtschaftsschule bleibt ein Plus nicht nur für Pöttmes

Plus Der Fortbestand der Wirtschaftsschule ist nicht nur wichtig für den Schulstandort Pöttmes, sondern für den ganzen Landkreis. Eine Voraussetzung ist entscheidend.

Lange litt die Pöttmeser Wirtschaftsschule unter sinkenden Schülerzahlen. Die vergleichsweise hohe Zahl an Anmeldungen für das neue Schuljahr scheint den Verantwortlichen Recht zu geben: Der Mut, die Schule neu auszurichten, eine neue Zielgruppe anzusprechen und die Schulzeit auf zwei Jahre zu verkürzen, hat sich offenbar ausgezahlt.